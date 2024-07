Buongiorno, Conte pronto ad accoglierlo a Napoli: i tifosi attendono l’annuncio di De Laurentiis

Alessandro Buongiorno è pronto ad unirsi al Napoli. Il difensore del Torino vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione.

Il Napoli e Alessandro Buongiorno hanno deciso di unire le proprie strade. L’ormai ex difensore del Torino ha optato per il progetto azzurro, il quale è stato affidato ad Antonio Conte. L’allenatore italiano, senza dubbio, ha svolto un ruolo importate nell’operazione. Infatti, si è parlato a lungo delle chiamate del neo tecnico per convincere il giocatore ad approdare alla Corte del Vesuvio.

Adesso, però, i contatti sono terminati. Infatti, Alessandro Buongiorno è arrivato ieri a Roma per svolgere le visite mediche di rito. Ormai, è tutto pronto per l’inizio dell’avventura a Napoli. Si tratta di un investimento molto importante, visto l’accordo che l’accordo con il Torino è stato trovato sulla base di un’offerta da 35 milioni di euro più cinque di bonus. I tifosi hanno apprezzato il lavoro della dirigenza, ma adesso si attende l’annuncio ufficiale per l’acquisto.

Buongiorno-Napoli, affare completato: atteso l’annuncio di De Laurentiis

Alessandro Buongiorno è ormai un nuovo calciatore del Napoli. Dopo settimane di trattative, il club azzurro è riuscito a piazzare un importante colpo in entrata. Infatti, la volontà di acquistare l’ormai ex Torino era chiara fin dai primissimi momenti. Non a caso, ci sono stati dei contatti frequenti con Urbano Cairo per riuscire a trovare la quadra e chiudere l’operazione nel minor tempo possibile. Stamane, come riportato da “TuttoSport” dopo le visite mediche di rito e la firma sul contratto quinquennale, per ufficializzare il colpo si attende solo l’annuncio di Aurelio De Laurentiis.

Il patron del Napoli è pronto a presentare il nuovo acquisto al popolo partenopeo, il quale sarà estremamente felice di tale operazione. Infatti, i tifosi dopo l’ultima stagione deludente chiedevano a gran voce dei nuovi innesti. Oltre a ciò, però, il presidente ha deciso di rispettare anche la volontà di Antonio Conte andando ad acquistare i calciatori da lui richiesti.

Il mercato azzurro non è certamente finito, ancor più a causa della volontà di Antonio Conte di costruire un gruppo importante. Infatti, in casa Napoli c’è la necessità di continuare ad investire sul mercato per riuscire a tornare ad essere competitivi. La volontà dell’ex Juventus è ormai chiara: permettere agli azzurri di tornare a lottare ad altissimi livelli nei prossimi anni.