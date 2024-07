“Ammetto di aver pensato al Napoli, ma ora c’è Conte”: clamoroso annuncio del noto allenatore!

In casa Napoli il casting legato agli allenatori è terminato, ma un noto tecnico ha provato ad analizzare nuovamente la situazione.

Dopo la stagione deludente, in casa Napoli era partita una vera e propria caccia al nuovo allenatore. La voglia di Aurelio De Laurentiis era chiara: regalare al club un progetto vincente. Non a caso, i casting sono durati a lungo e il patron ha scelto il tecnico ideale da cui ripartire in vista delle prossime stagioni.

Prima dell’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, però, ci son stati diversi contatti con altri profili. Si è parlato a lungo di Stefano Pioli, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo, è stato un obiettivo di Aurelio De Laurentiis, ancor più quando si parlava di un possibile addio all’Atalanta. A distanza di alcune settimane, lo stesso allenatore italiano ha rianalizzato la situazione legata al club partenopeo.

Gasperini: “Ora c’è Conte al Napoli e i tifosi non possono essere scontenti”

Nelle ultime ore, Gian Piero Gasperini ha rilasciato una lunga intervista a “Il Corriere dello Sport” analizzando i contatti passati con il Napoli prima dell’arrivo di Antonio Conte. Di seguito le parole dell’attuale allenatore dell’Atalanta.