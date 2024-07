Ultim’ora Greenwood, colpo di scena in casa Napoli: è sfida a due per l’attaccante

Colpo di scena nel mercato del Napoli. Il giocatore improvvisamente è diventato una priorità per la formazione partenopea.

Colpo di scena nel mercato del Napoli. Se ne era parlato nelle ultime ore ma ora piovono conferme: il club azzurro è fortemente interessato all’attaccante del Manchester United Mason Greenwood, giovane talento in difficoltà negli ultimi anni dopo problemi (abbastanza noti) di carattere giudiziario.

Il giocatore – dopo un lungo stop – si è rilanciato in prestito nell’ultima stagione a Getafe ed ora è diventato un nome caldo per il mercato. Come riporta Sky Sport il Napoli è in corsa per l’acquisizione del giocatore, un’irruzione improvvisa grazie al noto interesse del direttore sportivo Manna che stima molto il giocatore e che ha fiutato il talento a costi non elevatissimi. Il Napoli vorrebbe fare il colpo, ma ovviamente vanno verificate determinate condizioni.

Da settimane Greenwood è nel mirino di Lazio e Marsiglia con i francesi più avanti e i biancocelesti ormai quasi fuori dalla lotta per il giocatore. Il Marsiglia ha trovato l’accordo sulla base di 31.5 milioni di euro e una grossa percentuale sulla futura rivendita del giocatore, ma nelle ultime ore si sono complicate le cose e non poco.

Sia il sindaco di Marsiglia che alcuni giocatori (vedi il grande ex Payet) non sono apparsi convinti da questa decisione ed anzi qualcuno si è proprio schierato contro, visto la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Mason con la compagna.

Il Napoli piomba su Greenwood: la situazione

Visto la situazione il giocatore si è preso alcuni giorni per riflettere, almeno fino all’inizio della prossima settimana e il Napoli ha fiutato l’affare. Come riporta Sky Sport il Napoli segue il giocatore da tempo ed è pronto a inserirsi con decisione nella trattativa; Manna vorrebbe regalare un rinforzo di fantasia per il reparto offensivo, ma prima serve vendere e completare almeno un’uscita sul reparto offensivo. Ci vuole tempo, ma il Napoli spera che l’affare Greenwood con il Marsiglia non vada a buon fine e che possa cosi irrompere con decisione nei prossimi giorni.

Gli azzurri sarebbero pronti a presentare un’offerta simile a quella del club francese, ma con pagamenti diluiti nel corso del tempo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se ci sarà l’opportunità. L’opzione Lazio perde quota, il club biancoceleste non è una priorità per il giocatore e la squadra capitolina sembra stia virando su altri obiettivi.