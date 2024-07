Napoli, è svolta totale: sta accadendo in questi minuti, l’annuncio ufficiale fa felice ADL

Il club ha comunicato la notizia mediante i propri account social. C’è l’annuncio ufficiale che fa felici tifosi e addetti ai lavori.

Nelle ultime settimane il Napoli ha cominciato un’importante processo di crescita, in campo e non solo con l’obiettivo di portare gli azzurri a essere ancora di più una delle principali realtà non solo italiane ma anche a livello internazionale.

L’era De Laurentiis ha portato una crescita enorme da questo punto di vista, il club azzurro è uno dei più importanti sul panorama italiano e negli ultimi anni ha instaurato diverse importanti partnership. Oltre al mercato la società non si ferma e in questi minuti ha comunicato mediante i propri canali ufficiali la partnership con Enel, nuovo global energy partner del club.

La società ha diramato un annuncio riguardo questa nuova partner, è stato firmato un accordo biennale con la multinazionale dal punto di vista energetico ed Enel fornirà servizi specifici sia al club che ai tifosi della squadra partenopea. Una svolta importante e l’ennesimo accordo di queste settimane dove la società è completamente attivissima. Mercato e non solo il Napoli, firma ancora un accordo.

Napoli-Enel, le parole sull’accordo

L’azienda comincerà la sua avventura con il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro che si terrà ad inizio Agosto con Enel che sarà title sponsor del Centro di Castel di Sangro. L’avventura continuerà poi con l’avvio della stagione al Maradona dove Enel comparirà a bordo campo e non solo: vedremo il nuovo sponsor sul maxischermo e nei backdrop relativi alle interviste pre e post match che si terranno all’interno dello stadio.

Una grande opportunità sia per il Napoli che per Enel e ne ha parlato cosi – sul sito ufficiale del club partenopeo – Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del Napoli. Ecco le sue parole:

“Siamo molto contenti e lieti di annunciare Enel Energia come nostro nuovo Global Energy Partner, un’eccellenza italiana nel mondo che sposa il nostro progetto in tutti i paesi in cui è attiva”. Il dirigente azzurro ha proseguito su questa linea chiarendo: “Questa partnership si inserisce completamente nella nostra strategia globale ‘From Napoli to the World’ e segna un passo decisivo nella costruzione di progetti che guardano a temi di importanza fondamentale”.

Anche Enel ha condiviso il pensiero della dirigenza del Napoli e si è detta onorata di questa collaborazione. Ne ha parlato a riguardo Nicolò Mardegan, Head of External Relations della società. Insomma il Napoli diventa ancora più grande, c’è l’annuncio ufficiale.