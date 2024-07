Napoli avanti alla Juventus ma in declino: arriva l’annuncio ufficiale, il dato parla chiaro

Il club partenopeo non parteciperà alle coppe europee nella prossima stagione e potrebbe cosi calare ancora in classifica.

Il Napoli di Antonio Conte sta lavorando a Dimaro in vista della prossima stagione. L’ultima annata non è stata delle migliori ed anzi il club partenopeo ha fallito completamente le scelte del post scudetto, cambiando tre tecnici e terminando la stagione al decimo posto in classifica.

Un risultato che non capitava da tempo, il Napoli è fuori dall’Europa e ciò comporterà danni economici e non solo, la squadra partenopea rischia un grosso declino per quel che riguarda il ranking Uefa. L’ultima stagione non ha visto grosse gioie, ma le cose potrebbero persino peggiorare. Nelle ultime ore l’Uefa ha pubblicato gli aggiornamenti relativi al ranking Uefa, che prende in considerazione i migliori risultati nelle ultime quattro stagioni.

Solo due squadre in Top Ten, la Roma che ringrazia l’era Mourinho ed è nelle prime dieci posizioni e l’Inter di Simone Inzaghi, decima in classifica con 76 mila punti. A guidare la classifica c”è il Manchester City di Pep Guardiola, davanti al Real Madrid campione d’Europa in carica e Bayern Monaco e Liverpool. Le italiane sono ben distanti, Roma e Inter sono in Top ten mentre per le altre è ancora peggio.

Ranking Uefa, Napoli in netto calo

Dopo l’Inter c’è il vuoto per quel che riguarda le italiane e la prima squadra di serie A è l’Atalanta, grande cresciuta dovuta alla vittoria dell’ultima Europa League. Dietro c’è una fila di italiane con il Napoli al 21esimo posto, appena davanti a Milan e Juventus ma con la consapevolezza che questo risultato potrebbe presto cambiare, ovviamente in negativo per i colori azzurri.

Il Napoli non parteciperà alle prossime coppe europee a differenza dei rossoneri e i bianconeri, impegnati in Champions League e per questo motivo il sorpasso in classifica è quasi certo. Per il Napoli potrebbe esserci un ulteriore calo, sicuramente un danno in chiave ranking e in chiave fasce future per le competizioni della Champions e dell’Europa League.

Conte avrà l’obiettivo intanto di riportare il Napoli in Europa, specialmente la priorità è tornare in Champions League, obiettivo fondamentale per il prossimo anno. La società sta facendo importanti rinforzi sul mercato e c’è tanta curiosità attorno alla formazione di Antonio Conte.

Il mercato è appena cominciato, probabilmente ci saranno uscite ma la dirigenza farà di tutto per regalare a Conte una squadra in grado di competere. Prima per l’Europa e poi per avere un ranking migliore.