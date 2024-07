Inzaghi pazzo di Zielinski: l’annuncio ha spiazzato tutti

Simone Inzaghi ha parlato di Piotr Zielinski ed ha spiazzato tutti: le parole del tecnico nerazzurro per il centrocampista polacco.

L’addio di Piotr Zielinski ha lasciato grade amaro in bocca in casa Napoli. Nonostante fosse noto ormai da mesi, il giocatore polacco ha fatto commuovere tutti con la lettere di addio alla città partenopea. Per lui una nuova avventura, ancora in Serie A e questa volta con la maglia dell’Inter che lo ha prontamente accolto in via ufficiale.

Zielinski rappresenta un giocatore di qualità ed esperienza, ideale per un club come quello nerazzurri alla ricerca di giocatori importanti a parametro zero. E cosi Beppe Marotta ha messo a segno un’altra operazione importante, ed i risultati già si vedono.

Inter, Simone Inzaghi già pazzo di Zielinski: le parole

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista del ritiro pre stagionale della sua squadra. Un passaggio è stato dedicato a quelli che sono i nuovi arrivi, ed in particolare a Piotr Zielinski: “Lo conosciamo tutti, nelle ultime cinque stagioni è il giocatore che ha giocato il maggior numero di partite nei cinque grandi campionati, ha grandissime qualità”, ha detto Inzaghi.

Insomma, parole di elogio importanti che testimoniano anche quanta stima ci sia da parte del tecnico nei confronti del centrocampista polacco. Per Piotr una nuova avventura, dopo Empoli e Napoli, in un altro contesto importante come quello nerazzurro.