Mercato Napoli, nuovo affare con l’Udinese? Arriva l’annuncio a sorpresa

Annuncio a sorpresa dall’Udinese in merito a possibili nuovi affari di mercato con il Napoli: definito il futuro di alcuni calciatori.

Il Napoli continua a monitorare i possibili obiettivi di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. In particolare, ad essere coinvolto dagli investimenti è stato il reparto difensivo: sono già arrivati Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, manca oramai solo la firma per Alessandro Buongiorno. Ma non dovrebbero bastare questi acquisti.

In questo ambito, potrebbe essere utile lo storico asse di mercato con l’Udinese, il quale ha sempre fruttato operazioni convenienti per entrambe le squadre. Chissà, quindi, se non possa tornare di moda un vecchio obiettivo come Nehuen Perez, già ad un passo dagli azzurri a gennaio in un possibile scambio con Ostigard, oppure che non si possa accelerare per un difensore esperto come Jaka Bijol, su cui c’è anche l’Inter. Tra le fila del club friulano, tra l’altro, fu trattato a lungo anche il centrocampista Lazar Samardzic, adesso nel mirino della Lazio. In attacco, invece, potrebbe essere un buon nome per sostituire Simeone quello di Lorenzo Lucca.

Asse Udinese-Napoli sul mercato, arriva l’annuncio

Ha parlato proprio della situazione dei propri gioielli il direttore tecnico dell’Udinese Giovanni Nani ai microfoni di Radio Sportiva, il quale ha sostanzialmente spiegato che al momento nessuno di loro è considerato sul mercato. Per Bijol, però, il dirigente descrive una situazione un po’ diversa: “Mi stupirei se non fosse apprezzato da Inter e altre squadre importanti, è stato uno dei miglior difensori dell’Europeo sino all’eliminazione della Slovenia. Per noi è importante e vorremmo tenerlo, ma dobbiamo essere pronti. Se dovesse arrivare offerta la discuteremo“.

Il dirigente si spiega poi meglio, anche in relazione agli altri calciatori: “Noi puntiamo molto su Lucca. È stato riscattato per tenerlo, non stiamo prendendo in considerazione nessun tipo di offerta perché vogliamo che continui il suo percorso di crescita con noi. Nessuno è sul mercato, neanche Perez, Bijol, Okoye e Samardzic. Non è nei nostri programmi valutare una cessione dei nostri giocatori“.

Insomma, al momento l’Udinese ha intenzione di restare così com’è e non rinunciare ai suoi giocatori più importanti. L’unico più in bilico sembra proprio Bijol, su cui si è vociferato nelle scorse settimane di un possibile interessamento del Napoli vista la sua perfetta adattabilità alla difesa a tre di Conte. Di base, però, rimane una trattativa non facile.