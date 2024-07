Di Lorenzo pedina inamovibile: Conte ha già deciso come utilizzarlo in campo

Il Napoli programma la prossima stagione sportiva, il mister Antonio Conte ha già in mente come gestire capitan Giovanni Di Lorenzo.

Il Napoli è pronto a partire per il ritiro di Dimaro-Folgarida, con Antonio Conte che testerà tutti i calciatori a sua disposizione. Dopodiché, a Castel Di Sangro, dovrebbero raggiugnere il gruppo azzurro tutti i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali tra Europei e Copa America.

Triplo ruolo per Di Lorenzo, come intende sfruttarlo Antonio Conte per il suo Napoli

Tra questi ci sarà anche capitano Giovanni Di Lorenzo che, dopo alcuni mal di pancia dovuti a incomprensioni con la società nella scorsa stagione, ha chiarito tutti i problemi ed è pronto per tornare a indossare con la solita fierezza la fascia di capitano del Napoli.

Lo stesso club, proprio nella giornata di ieri, ci ha tenuto a ribadire – con un comunicato pubblicato sui propri profilo social – come qualsiasi dubbio sia già stato chiarito. Di Lorenzo potrebbe anche pubblicare un messaggio nelle prossime ore in cui spiegherà, una volta per tutte, la sua volontà di restare in azzurro.

Intanto Antonio Conte già pensa a come utilizzare il duttile terzino. Per lui sono addirittura pronti tre ruoli diversi. A sottolinearlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

Di Lorenzo ritroverà i compagni e Conte solo a Castel di Sangro. Questi giorni li sta dedicando alla famiglia dopo la fine degli Europei. Relax e riposo prima di ricominciare. Sarà un jolly prezioso per il nuovo allenatore. Potrà agire da terzino, da braccetto a destra in una difesa a tre (come con Spalletti in Nazionale) ma, volendo, anche come esterno a tutta fascia a centrocampo. Conte si fida di lui, d’altronde lo ha sempre considerato incedibile”.

Insomma, Di Lorenzo è pronto a riabbracciare il Napoli. Tutti i problemi sono chiariti e Antonio Conte non vede l’ora di averlo a disposizione.