Dalle conferme di D’Avino e Russo al baby Sorrentino: chi sono i giovani del Napoli in ritiro a Dimaro

Tanti giovani aggregati al ritiro del Napoli a Dimaro, conosciamo meglio chi sono tutti i calciatori della Primavera convocati da Conte.

Sarà un ritiro estremamente impegnativo quello che aspetta i calciatori del Napoli a Dimaro-Folgarida. La squadra partenopea è partita questa mattina alla volta del Trentino, con Antonio Conte in prima fila per iniziare la nuova stagione sportiva. L’ambiente è carico di entusiasmo, l’avvento del nuovo mister ha portato la ventata di ottimismo che serviva dopo i deludenti risultati della passata annata.

I giovani provenienti dalla Primavera del Napoli in ritiro, convocati da Conte ben 9 giocatori prodotti dal settore giovanile azzurro

A garantire entusiasmo, comunque, saranno anche i tanti giovani convocati dal tecnico partenopeo per questo ritiro. Già, perché nella lista dei presenti a Dimaro diramata dal Napoli, sono presenti ben 9 calciatori provenienti dalla scugnizzeria azzurra. Ecco di chi si tratta:

Nikita Contini , portiere classe ’96;

, portiere classe ’96; Francesco Mezzoni , terzino destro classe 2000;

, terzino destro classe 2000; Gianluca Gaetano , centrocampista classe 2000;

, centrocampista classe 2000; Gennaro Iaccarino , centrocampista classe 2003;

, centrocampista classe 2003; Giuseppe Ambrosino , attaccante classe 2003;

, attaccante classe 2003; Claudio Turi , portiere classe 2005;

, portiere classe 2005; Luigi D’Avino , difensore centrale classe 2005:

, difensore centrale classe 2005: Lorenzo Russo , centrocampista classe 2005;

, centrocampista classe 2005; Andrea Sorrentino, portiere classe 2007.

Ovviamente non tutti gli elencati possono essere considerati giovani, né parliamo di giocatori sconosciuti alla platea napoletana. Nikita Contini è, e sarà ancora, il terzo portiere del Napoli anche nella prossima stagione. Così come sono già noti Gianluca Gaetano, ormai da anni nell’orbita della prima squadra e campione d’Italia 2023 con gli azzurri di Luciano Spalletti.

Francesco Mezzoni

Non è più un giovanissimo Francesco Mezzoni, terzino destro che il Napoli acquistò dal Carpi nell’estate del 2017 per circa 1,5 milioni di euro. Da allora ne ha fatta di strada, a suon di prestiti in Serie C, che l’hanno fatto maturare: Carrarese, Pontedera, Feralpisalò, Pro Vercelli, Pistoiese, Ancona e l’ultima stagione al Perugia, con cui ha collezionato 34 presenze stagionali condite da 2 gol e 2 assist. Dotato di un fisico strutturato e una notevole facilità di corsa, arrivato all’età di 24 anni è il momento di capire una volta per tutte se può dire la sua anche ad altissimi livelli oppure se sia il caso di lasciarlo andare, anche a titolo definitivo.

Giuseppe Ambrosino

Giovane, ma non giovanissimo, è invece Giuseppe Ambrosino. L’attaccante classe 2003 è già conosciuto per aver fatto parte del giro della Nazionali dall’Under 19 all’Under 21, spesso protagonista con reti anche importanti. Dei ragazzi sfornati negli ultimi anni è sicuramente quello che ha fatto più strada, avendo già disputato 2 campionati in Serie B. L’ultimo di livello veramente molto alto tra le fila del Catanzaro con cui ha messo a referto 3 gol e 2 assist in 28 presenze.

Gennaro Iaccarino

Tra i calciatori che già si sono messi in mostra tra i professionisti c’è anche Gennaro Iaccarino, centrocampista tuttofare classe 2003. Ha disputato l’ultima stagione tra le fila del Monopoli in Serie C con cui ha collezionato 34 presenze con 1 gol e 3 assist. Giocatore dotato di visione di gioco, carisma, corsa, tecnica e bravo nel recuperare il pallone. Chi segue il settore giovanile del Napoli sa bene che Iaccarino era considerato come uno dei giocatori con maggiori prospettive dell’intero panorama italiano. A fermarlo è stato un brutto infortunio di due stagioni fa che l’ha tenuto praticamente un anno ai box. Ora ha pienamente recuperato ed è pronto per mettersi a disposizione di Conte per essere valutato, anche se è probabile che venga nuovamente girato in prestito a fine mercato.

Luigi D’Avino

La panoramica dei giovani presenti in ritiro prosegue con i calciatori che invece hanno fatto parte del settore giovanile partenopeo nell’ultima stagione.

Il più conosciuto è certamente Luigi D’Avino, difensore centrale classe 2005. Qualche tifoso se lo ricorderà per aver partecipato già al ritiro dello scorso anno, anche con una bella figura fatta in amichevole. È il capitano della Primavera, molto abile di testa e parecchio tecnico, con un’ottima visione di gioco. In passato era stato anche nel giro delle Nazionali giovanili, ma ha pagato la poca visibilità del Campionato Primavera 2 con il Napoli Primavera e di fatto non è più stato convocato. Sotto la guida di un maestro della fase difensiva come Antonio Conte potrebbe sbocciare definitivamente.

Lorenzo Russo

Sempre in ritiro lo scorso anno si era già visto Lorenzo Russo, centrocampista classe 2005. Nasce come giocatore offensivo, ma nell’ultima stagione ha anche arretrato il suo raggio d’azione giocando come mezzala o addirittura come regista. Tecnica e dribbling le sue armi migliori. Nell’ultima stagione è stata anche autore di 3 gol e 8 assist in campionato.

Claudio Turi

Le novità sono rappresentate da due giovani portieri. Il primo è Claudio Turi, estremo difensore che il Napoli ha prelevato qualche anno fa dall’altra società di proprietà della famiglia De Laurentiis, il Bari. Estremo difensore estremamente affidabile, è stato spesso tra i punti di forza della Primavera di quest’anno. Il Napoli ha attivato l’opzione per prolungare il suo contratto fino al 2026. Possibile che quest’anno resti in azzurro per prendere il ruolo che era stato di Idasiak, ovvero quello di quarto portiere della prima squadra, facendo la spola in Primavera.

Andrea Sorrentino

Sorpresa assoluta è la presenza di Andrea Sorrentino, portiere giovanissimo classe 2007. Ha da poco compiuto 17 anni ma nel settore giovanile azzurro è attenzionato come uno dei migliori prodotti per il futuro. Lo scorso anno, con due anni sotto età, ha disputato anche 4 partite in Priamvera, sfruttando l’infortunio del titolare Turi. Si aggregherà al ritiro svolgendo il ruolo di quarto portiere, facendo esperienza insieme a Caprile, Contini e lo stesso Turi.

Un gruppo di giovani pronti a mettersi a disposizione di Antonio Conte, sognando di vestire l’azzurro anche in futuro. E chissà che qualcuno di questi non ci riesca. L’occasione è sicuramente da cogliere al volo.