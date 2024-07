Simeone lascia il Napoli, spunta la formula dell’operazione: cessione in Serie A

Giovanni Simeone è sempre più lontano dal Napoli, per il centravanti argentino c’è già un’ipotesi di trasferimento in Serie A.

Il calciomercato del Napoli è già pienamente entrato nel vivo. Il d.s. Manna è a lavoro per mettere a disposizione di Antonio Conte tutti i calciatori richiesti per costruire una squadra in grado di competere per i piani alti della classifica.

Oltre ai vari acquisti, bisognerà agire anche su diverse uscite. Tra i partenti c’è anche Giovanni Simeone, che potrebbe essere ceduto presto ad un club di Serie A.

Futuro Simeone, un club di Serie A si fa sotto: la formula dell’operazione

Il futuro di Giovanni Simeone è sempre più lontano dal Napoli. L’attaccante argentino è reduce da una stagione negativa, in cui sono mancati anche i gol al figlio del Cholo. L’idea di Simeone è quella di rilanciarsi, ma in un club che possa garantirgli maggiore spazio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronta a tornare all’attacco la Lazio, che presto potrebbe cedere Ciro Immobile al Besiktas. Ecco quanto evidenziato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“La partenza di Immobile ha rilanciato la candidatura di Giovanni Simeone per l’attacco della Lazio. Un obiettivo nel mirino biancoceleste da anni. Ora il ventinovenne centravanti, figlio di Diego che è stato tra i protagonisti dello scudetto biancoceleste del 2000, è sempre più intenzionato a lasciare il Napoli. Lo scudetto conquistato e la vetrina della Champions sono ricordi sbiaditi dinanzi alla voglia di ritrovare un posto da titolare. É sotto contratto col Napoli fino a 2026. Ha una quotazione sui 15 milioni. Il suo arrivo potrebbe passare da un prestito iniziale per arrivare all’obbligo di riscatto”.

I biancocelesti sarebbe dunque pronti a sostituire l’attaccante italiano con Simeone, che arriverebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La formula potrebbe soddisfare il Napoli, che consegnerebbe il suo posto in attacco al rientrate Walid Cheddira. Da tempo ormai è risaputo che l’avventura di Simeone al Napoli è al capolinea, soprattutto dopo il poco spazio trovato nell’ultima stagione. Inoltre in casa Napoli è in atto una profonda rivoluzione, con diversi azzurri che quindi saluteranno il club in questa sessione di mercato.

I prossimi potrebbero essere dunque giorni importanti per il futuro di Simeone. L’attaccante argentino aspetta la mossa della Lazio, che però prima dovrà cedere Ciro Immobile. Solamente dopo la cessione dell’attaccante in Turchia, i biancocelesti potranno affondare il colpo decisivo per Simeone. Inizia dunque a muoversi anche il mercato in uscita del Napoli, con Simeone che potrebbe presto salutare gli azzurri.