Napoli, slittano le visite mediche di Buongiorno: il motivo

Il Napoli è vicino alla chiusura del colpo Alessandro Buongiorno per la difesa. Mancano difatti solamente le visite mediche, che però sono slittate.

Sono giorni roventi in casa Napoli. Domani inizierà ufficialmente il ritiro di Dimaro-Folgarida, con la squadra che dopo le visite mediche di rito svolte in questi due giorni inizierà a lavorare con Antonio Conte.

Intanto si va verso la chiusura del colpo Buongiorno dopo una lunga trattativa con il Torino. Domani si sarebbe dovute svolgere le visite mediche del difensore, ma sono slittate.

Napoli, slittano le visite mediche di Buongiorno: quando si svolgeranno

Dopo l’ufficialità di Leonardo Spinazzola, in casa Napoli si attendono le ufficialità di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. Per quanto riguarda il difensore spagnolo manca ormai poco, visto che sono state già svolte le visite mediche nei giorni scorsi. Discorso differente per Buongiorno, le cui visite mediche erano in programma domani prima di procedere con l’ufficialità. Purtroppo però le visite mediche sono slittate a venerdì, come annunciato da Fabrizio Romano. Il motivo di questo slittato è dovuto ad un ritardo nel completamento dei documenti per il trasferimento del difensore al Napoli. Difatti nella giornata di domani si concluderà il passaggio dei documenti tra Torino e Napoli, e quindi Buongiorno potrà svolgere le visite mediche che lo porteranno a diventare un nuovo giocatore del Napoli.

Nessun allarme quindi per questo slittamento, che è dovuto solamente ad una questione burocratica tra i due club. Il Napoli ormai non attende altro di poter tesserare ed annunciare Buongiorno, che è stato a lungo inseguito in queste settimane. Con un lavoro mirato e paziente, il Direttore Sportivo Giovanni Manna è riuscito a chiudere il colpo che porterà Buongiorno in azzurro per circa 35 milioni di euro. Il difensore italiano è pronto ad iniziare la sua nuova avventura, ed anche Antonio Conte attende impaziente il suo arrivo.

Alessandro Buongiorno dopo che svolgerà le visite mediche per conto del Napoli, si concederà qualche giorno di vacanza visto che la sua stagione a terminata pochi giorni fa a causa dell’impegno con l’Italia agli Europei. Il difensore italiano raggiungerà la squadra presumibilmente nel ritiro di Castel di Sangro, dove ci sarà anche il primo incontro diretto con i tifosi. Probabilmente ci sarà la consueta presentazione ai tifosi durante una delle serate in cui saranno presenti anche i giocatori del Napoli insieme al presidente De Laurentiis. Ancora un po’ di pazienza dunque per i tifosi del Napoli, che presto potranno accogliere il nuovo acquisto Buongiorno.