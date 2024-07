Mercato Napoli, insidia estera per un obiettivo: affare a rischio

Sono diversi gli obiettivi di mercato del Napoli, ma ovviamente non tutti potranno essere acquistati. Un club estero si inserisce per un obiettivo degli azzurri, mettendo l’affare a rischio.

Prosegue senza sosta il lavoro del Direttore Sportivo del Napoli Giovanni Manna sul mercato. Sono in fase di definizione i primi acquisti della sessione estiva di mercato, ma sicuramente i tifosi azzurri se ne aspettano altri.

Sul taccuino del DS del Napoli ci sono diversi nomi interessanti, tra profili in ascesa e affermati. Intanto un obiettivo si complica, con un club estero che si è fatto avanti.

Mercato Napoli, si complica un obiettivo: un club estero tenta lo scippo

Il Napoli continua a lavorare sul mercato incessantemente. Il DS Manna ha messo a segno già i colpi Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, ma non saranno gli unici innesti. Si continua a lavorare anche su altri profili per gli altri reparti della rosa a disposizione di Antonio Conte. Ci sono diversi obiettivi sul taccuino di Manna, tra cui Marco Brescianini del Frosinone. Il centrocampista intriga per la sua duttilità, che potrebbe far comodo a Conte. Come riporta TuttoMercatoWeb, in queste ore si sarebbe fiondato sul centrocampista italiano il Villarreal, che sarebbe pronto all’assalto. Il club spagnolo sembra far sul serio per Brescianini, e nelle prossime ore potrebbe presentare un’offerta ufficiale.

La richiesta del Frosinone è di circa 12 milioni di euro per lasciar partite Brescianini, una cifra che il Villarreal potrebbe sborsare senza problemi. Sul centrocampista italiano oltre all’interesse del Napoli ci sono altri club di Serie A, ossia Lazio, Atalanta e Fiorentina. La corsa a Brescianini vede dunque molte squadre agguerrite, ma quella passata prepotentemente in pole è proprio il Villarreal. Molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso Brescianini, che dovrà decidere se proseguire il suo percorso in Italia o migrare all’estero.

Intanto il Napoli monitora la situazione attentamente, ma senza effettuare nessuna intromissione al momento. Gli azzurri sono concentrati su fronti più importanti, e quindi l’affare Brescianini è messo momentaneamente da parte. Se ci sarà l’occasione più avanti, il Napoli giocherà le proprie carte, ma altrimenti non saranno fatte aste con altri club. L’inserimento del Villarreal a sorpresa ha messo in difficoltà i vari club, che ora dovranno decidere se fare la propria mossa o abbandonare la pista. Ad oggi l’unica certezza è che Brescianini lascerà il Frosinone in questa sessione di mercato, ma il suo prossimo club è ancora ignoto.