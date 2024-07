Ultim’ora, dal Napoli al Bari: visite mediche in corso

Cessione in casa Napoli con il giocatore che passerà in prestito al Bari: sono in corso le visite mediche in questi minuti

Il Napoli si è attivato per concludere le cessioni di vari giocatori e sfoltire la rosa di Antonio Conte. Giovedì 11 luglio partirà ufficialmente il ritiro di Dimaro, con l’allenatore che valuterà da vicino alcuni elementi. Tra questi ci sono i giocatori che rientreranno dal prestito. Come per esempio Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin.

Ma ce ne sono tanti altri che, però, andranno via per giocare di più. Giuseppe Ambrosino ha due offerte sul tavolo, Bari e Frosinone: ai ciociari è arrivato il suo ex allenatore Vivarini che lo ha richiesto e si è preso del tempo per decidere. Popovic potrebbe restare per qualche mese in Primavera e aiutare la squadra di Rocco per la promozione.

Dal Napoli al Bari: vicino l’addio di Obaretin

Il primo a partire è Nosa Obaretin, che passa in prestito secco dal Napoli al Bari, l’altro club di De Laurentis. Il difensore centrale, classe 2003, sta svolgendo le visite mediche proprio in questi minuti. Si tratterà della prima esperienza in Serie B dopo aver ben figurato la scorsa stagione in Serie C.

Con la maglia del Trento, infatti, ha collezionato 35 presenze tra regular season, playoff e Coppa Italia, per un totale di 2.578′ con 2 gol segnati e 1 assist. Il Bari di Luigi De Laurentiis ha come obiettivo quello dei playoff dopo una stagione disastrosa e Obaretin può dare una mano alla squadra di Moreno Longo.