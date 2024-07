Orsato bocciato da Rosetti: niente finale dell’Europeo, dovrà dimettersi

Daniele Orsato è stato scartato dalla UEFA e non potrà arbitrare la finale di Euro 2024: il direttore di gara ora dovrà dimettersi

Si è concluso anche l’Europeo di Daniele Orsato. L’arbitro italiano aveva diretto il quarto di finale tra Inghilterra e Svizzera, vinto dalla Nazionale inglese ai calci di rigore. Le designazioni arbitrali di Rosetti hanno assegnato a Zwayer – una decisione a sorpresa, c’è da dirlo – la partita tra Inghilterra e Olanda, mentre lo sloveno Vincic dirigerà il match tra Spagna e Francia.

L’esclusione dalle semifinali, dunque, aveva fatto credere che Orsato potesse essere il favorito per la direzione della finale di Euro 2024, ma così non è stato.

E infatti, Daniele Orsato è stato sostanzialmente bocciato da Rosetti e ha già fatto ritorno in Italia. Insieme al fischietto italiano, anche il portoghese Soares Dias. Avanza quindi la candidatura del polacco Marciniak, che ha vissuto una stagione ricca di alti e bassi. L’arbitraggio disastroso durante la semifinale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco.

Insieme a Marciniak, però, è in corso la candidatura anche dell’inglese Oliver e del francese Letexier. Tuttavia, entrambi sono condizionati dal rendimento di Francia e Inghilterra durante l’Europeo. Sarà quindi importantissimo capire chi saranno le due finaliste.

Inghilterra-Svizzera è stata l’ultima partita arbitrata da Orsato

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione, sottolineando la delusione di Orsato. L’arbitro di Schio, infatti, adesso dovrà anche dimettersi dall’Associazione Italiana Arbitri. Quella tra Inghilterra e Svizzera, infatti, è stata l’ultima partita diretta da Orsato nel corso della sua carriera.

Rosetti lo aveva già sottolineato, massimo quattro partite per ogni arbitro. E le quattro partite di Orsato sono state: Svizzera-Germania e Serbia-Inghilterra ai gironi; Portogallo-Slovenia agli ottavi; Inghilterra-Svizzera ai quarti. E’ stata proprio quest’ultima la partita che ha convinto Rosetti a non assegnare a Orsato la finale, con una direzione di casa non positiva.

Una carriera importante, quella di Orsato, che ha arbitrato parecchie partite importanti, tra cui la finale di Champions League 2020 tra PSG e Bayern Monaco e la semifinale del Mondiale di Qatar 2022 tra Argentina e Croazia.

Tante critiche per le sue decisioni più che discutibili. Modric lo ha definito come “uno dei peggiori arbitri che conosco e non lo dico da oggi, è un disastro“. Un pensiero a cui si accodano i tifosi del Napoli, che ricordano la mancata espulsione di Pjanic nel match del 2018 tra Inter e Juventus, che di fatto consegnò lo scudetto ai bianconeri.