Di Lorenzo, la fumata bianca è ancora distante: spunta la richiesta del capitano al club!

In casa Napoli si è innalzato un vero e proprio polverone. Quest’ultimo, ha come protagonista Giovanni Di Lorenzo.

Da diverse settimane, in casa Napoli si respira un’aria “pesante”. L’avvento di Antonio Conte in città ha riportato entusiasmo in tutto l’ambiente ed anche nei calciatori stessi. Ciò nonostante, però, le scorie derivanti dalla passata stagione lasciano ancora qualche malumore tra le file azzurre. Tra i protagonisti di tale affermazione, c’è senza dubbio Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo, prosegue il proprio braccio di ferro con la società, vista la richiesta di cessione palesata nelle ultime settimane.

Naturalmente, la volontà di approdare altrove non è mai stata palesata da parte del calciatore. Infatti, a lavorare per lui c’è Mario Giuffredi, noto procuratore. Quest’ultimo, ha più volte ribadito la volontà di allontanarsi dal progetto campano, ma nelle ultime settimane la musica starebbe cambiando. Infatti, ci son stati diversi incontri per far tornare il sereno tra il capitano e l’intera società, su tutti Aurelio De Laurentiis. Non a caso, nelle ultime ore, sarebbero emersi nuovi dettagli circa la possibile permanenza dell’azzurro.

Di Lorenzo, non c’è ancora l’accordo per la permanenza: le ultime

Sono ore calde in casa Napoli per il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo, è al centro di un duro braccio di ferro che vede contrapposti Mario Giuffredi e l’intera società azzurra. Come riportato da “Il Mattino” nelle ultime ore è andato in scena un nuovo incontro. Quest’ultimo, però, non ha portato gli effetti sperati. Infatti, i dubbi del calciatore sono ancora tanti, forse troppi per essere ignorati. Il protagonista azzurro chiede garanzie importanti in vista dei prossimi mesi, aprendo così alla possibile permanenza alla Corte del Vesuvio.

La situazione, resta comunque molto delicata. Infatti, è previsto un nuovo incontro tra le parti a Dimaro per provare quantomeno a raggiungere un accordo principale. Il calciatore sarebbe disposto a tornare ad essere l’uomo chiave in campo e nello spogliatoio, motivo per il quale chiede rassicurazioni notevoli. A confermare la sua importanza, però, ci ha pensato anche il DS Manna che ha sottolineato ancora una volta la volontà del club di puntare sull’ex Empoli.

Discorso diverso, invece, per la volontà di Antonio Conte. Quest’ultimo, non è affatto preoccupato dalla possibile cessione di Giovanni Di Lorenzo, in quanto come già ribadito nella conferenza stampa di presentazione, sarà lui a decidere chi farà parte o meno del progetto. Infatti, il neo allenatore è assolutamente sicuro di poter utilizzare il difensore destro nella prossima stagione e negli anni che verranno.