Calciomercato Napoli, aumenta la concorrenza per un pupillo di Manna: c’è un altro club di Serie A!

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Il DS Manna avrebbe individuato un nuovo obiettivo per il club.

La stagione del Napoli è partita questa mattina con il raduno a Castel Volturno. Il club azzurro ha tanta voglia di ripartire dopo la stagione difficile. Uno dei punti cruciali è certamente l’avvento di Antonio Conte, il quale ha chiesto diversi rinforzi. A tal proposito, infatti, il DS Manna avrebbe individuato nuovi profili adeguati allo scacchiere del neo allenatore.

Uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio la difesa. Quest’ultima, ha mostrato alcune lacune nella passata stagione, le quali però sarebbero già state risolte in parte grazie all’acquisto di Alessandro Buongiorno. Nel mirino poi continuano ad esserci numerosi profili come Mario Hermoso e non solo. Infatti. il DS Manna starebbe provando ad ingaggiare un giovanissimo centrale di difesa per il futuro.

Mercato Napoli, c’è Leoni nel mirino: anche l’Inter sulle sue tracce

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” uno degli obiettivi per la difesa porta il nome di Giovanni Leoni. Si tratta di un difensore classe 2006, attualmente in forza alla Sampdoria. La trattativa con i blucerchiati potrebbe essere più ostica del previsto, visto l’interessamento dell’Inter. Il club lombardo potrebbe usare alcune contropartite come Sebastiano Esposito e non solo. Naturalmente, ad indirizzare il colpo saranno anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte.

Naturalmente, la trattativa non è stata ancora imbastita in modo preciso. Infatti, Napoli e Sampdoria dovranno trattare per provare a raggiungere un accordo nelle prossime settimane. Non a caso, l’operazione verrò organizzata nei prossimi giorni e si capirà chi è più avanti tra Napoli e Inter.