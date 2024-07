Buongiorno, Conte pronte ad accoglierlo a Napoli: già fissate le visite mediche!

Il Napoli è pronto ad ingaggiare Alessandro Buongiorno. Il club azzurro ha messo a segno un colpo importante.

Sono ore calde per il futuro del Napoli e non solo. Il club azzurro, dopo l’avvento di Antonio Conte, ha deciso di fiondarsi sul mercato per assecondare le richieste del tecnico. Quest’ultimo, porta con sé garanzie importanti le quali dovranno però essere colmate tramite il mercato in entrata e non solo. Non a caso, la dirigenza vorrebbe soddisfare i “requisiti” imposti dall’allenatore per ripartire dopo l’annata difficile.

Naturalmente, uno dei reparti da puntellare è la difesa. Quest’ultima, nella passata stagione, ha evidenziato tutte le proprie difficoltà ed in pochissime occasioni è apparsa impenetrabile. Tutto ciò, ha spinto Antonio Conte e la società ad investire su profili diversi, sicuramente più esperti e non solo. Tra questi, c’è sempre stato Alessandro Buongiorno, ormai sempre più vicino a vestire la maglia del club partenopeo.

Buongiorno si avvicina al Napoli: c’è attesa per le visite mediche

Il Napoli spinge forte su Alessandro Buongiorno. Dopo aver raggiunto l’accordo con il Torino sulla base di un’offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus, il club azzurro ha raggiunto anche l’accordo con il calciatore. Quest’ultimo, da sempre desideroso di vestire la maglia azzurra, ha optato per l’approdo in Campania anche grazie all’avvento di Antonio Conte. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” i legali hanno limato anche gli ultimissimi dettagli del nuovo contratto. Il calciatore è atteso domani a Roma per le visite mediche di rito che segneranno l’inizio della nuova esperienza.

Naturalmente, dopo i testi fisici, ci sarà la tanto attesa firma sul contratto. Attraverso quest’ultima, il calciatore si legherà ai partenopei per i prossimi anni vista l’importante proposta offerta da club di Aurelio De Laurentiis. Intanto, il giocatore non ha perso tempo e nella giornata di ieri ha già salutato i suoi ex tifosi, ovvero i sostenitori del Torino che l’hanno accolto alla grande.

Alessandro Buongiorno, infatti, oltre a vantare ottime doti fisiche e tattiche, riesce ad essere anche un uomo importante in chiave spogliatoio. Non a caso, l’ormai ex difensore del Torino ha indossato la fascia di capitano nell’ultima stagione riuscendo ad essere spesso decisivo nei momenti difficili. Oltre a ciò, nelle prossime ore, seguiranno nuovi aggiornamenti per quel che riguarda l’approdo del calciatore in Campania alla corte di Antonio Conte.