Kim all’Inter? Incredibile scelta del coreano: annuncio dalla Germania

Arriva l’annuncio dalla Germania riguardo alla scelta di Kim su un possibile ritorno in Italia con la maglia dell’Inter.

Si rincorrono le voci di mercato riguardanti il futuro di Kim Min Jae, dopo un’annata piuttosto deludente per lui al Bayern Monaco. Il coreano ha scelto di trasferirsi ai bavaresi nella scorsa estate, lasciando così il Napoli dopo solo un anno. Lo Scudetto da vero leader della difesa conquistato nella città partenopeo aveva messo in mostra un difensore di sicuro affidamento e questo aveva convinto il club tedesco a pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto per portarlo alla propria corte.

L’anno al Bayern Monaco ha mostrato però un giocatore totalmente diverso rispetto a quello visto a Napoli: insicuro, non preciso nelle marcature e in difficoltà nell’uno contro uno. In particolare, spicca in negativo la sua prestazione nella semifinale d’andata di Champions League contro il Real Madrid, dove il coreano si è fatto infilare in due occasioni dalla velocità di Vinicius Junior. Per questo, si sono già rincorse le voci di un possibile addio al Bayern Monaco.

Kim ha deciso: novità sull’Inter

Ovviamente si è subito parlato di un possibile ritorno in Italia per lui. In particolare, sono aumentate sempre di più le voci riguardanti un possibile arrivo all’Inter. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato anche di due possibili formule per permettere il suo acquisto: prestito oneroso senza diritto di riscatto oppure un prestito con diritto di riscatto. Piovono smentite però dalla Germania.

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, Kim sarebbe irremovibile nella sua decisione di non voler lasciare il Bayern Monaco e non valutare nessuna offerta. Il giocatore vorrebbe così giocarsi le sue opportunità col nuovo allenatore Vincent Kompany e provare nuovamente a lasciare il segno in terra tedesca. I giornalisti tedeschi smentiscono così ogni possibilità riguardo ad un suo possibile arrivo all’Inter.

La scelta è anche una conferma riguardo alle assenze di possibilità di un suo clamoroso ritorno al Napoli: nessun cambio di scelta dopo la cessione dello scorso anno.