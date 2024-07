Futuro Di Lorenzo, idea clamorosa del Napoli: spunta una clausola

Incredibile idea del Napoli per provare a trattenere Di Lorenzo: spunta una sorprendente clausola nel suo contratto.

L’intrigo che coinvolge Giovanni Di Lorenzo e il Napoli si sta facendo piuttosto intricato. Il capitano azzurro ha annunciato tramite il suo agente Mario Giuffredi l’intenzione di lasciare il club a causa di una frattura oramai insanabile con tutto l’ambiente. A questa scelta, ha fatto seguito la dura reazione del Napoli, fermo nel non lasciar andare via il giocatore, visto il suo contratto in essere fino al 2028.

L’edizione odierna de Il Mattino riporta delle novità davvero incredibili al riguardo: oggi potrebbe esserci infatti un nuovo incontro fra il presidente del Napoli De Laurentiis e l’agente del giocatore Mario Giuffredi. In questo, si proverà a continuare con l’operazione di riavvicinamento che, però, non sembra ancora essere completata.

Di Lorenzo, idea clamorosa del Napoli

Ci sarebbe comunque un clima più disteso fra le parti, a cui ha contribuito anche la telefonata dell’ex allenatore Calzona, il quale ha chiarito a Di Lorenzo la sua mancata intenzione di esporlo ai fischi dei tifosi al momento del cambio nel finale dell’ultima gara di campionato azzurra contro il Lecce.

Il quotidiano riporta poi anche una clamorosa possibile soluzione per risolvere il dilemma fra il giocatore e il Napoli: il club infatti potrebbe velocizzare la questione tramite l’inserimento nel contratto di una clausola che permetterebbe al capitano azzurro di lasciare in futuro il Napoli qualora ne ricorrano le condizioni. Sarebbe un colpo di scena davvero clamoroso in considerazione dell’accordo firmato solo nei mesi scorsi sino al 2028, ma oramai possiamo attenderci davvero di tutto da questa vicenda.