Chiesa aspetta il Napoli: colpo possibile, in quale caso può arrivare in azzurro

Federico Chiesa non escluderebbe affatto l’ipotesi di trasferirsi al Napoli: cosa deve succedere per il trasferimento in azzurro.

Federico Chiesa rappresenta senza dubbio un’ipotesi di grande fascino per il Napoli. Il calciatore sarebbe sempre più destinato a lasciare la Juventus: il neo allenatore bianconero Thiago Motta, infatti, non lo riterrebbe una priorità nel suo nuovo scacchiere e il suo contratto in scadenza nel 2025 costringe la Juventus a fare delle valutazioni su una possibile cessione immediata. Nei piani di Cristiano Giuntoli, così, ci starebbe l’idea di finanziare il super colpo Koopmeiners dall’Atalanta proprio con la cessione di Chiesa.

A mettere gli occhi più concretamente su di lui sarebbe stata la Roma di Daniele De Rossi, la quale avrebbe avanzato anche la disponibilità ad accontentare le richieste economiche della Juventus (intorno ai 25 milioni). Il calciatore, però, non avrebbe ancora dato il suo assenso alla destinazione. Secondo quanto svelato da Repubblica, dietro ciò ci starebbe anche il Napoli.

Chiesa-Napoli, colpo possibile: le ultime

Sulla sua edizione online, infatti, viene chiarito come Chiesa nutra dubbi sulla destinazione Roma e fra le sue idee ci starebbe anche quella di aspettare il Napoli.

Il calciatore starebbe infatti tenendo sott’occhio la situazione relativa a Khvicha Kvaratskhelia, la cui permanenza a Napoli non sarebbe per niente certa. Il calciatore, infatti sarebbe ancora tentato dall’offerta del Paris Saint Germain, il quale gli offre un contratto da 8 milioni netti a stagione. Il Napoli, d’altro canto, non andrebbe oltre la sua iniziale offerta di 5. Una situazione che rimane piuttosto complessa: il contratto fino al 2027 del calciatore tranquillizza il Napoli, disposto ad una sorta di ultimatum per cui il calciatore può accettare l’offerta azzurra o rimanere con lo stesso contratto.

Chiesa, così, sarebbe interessato in questa situazione nell’ottica di poter diventare, eventualmente, il sostituto del georgiano nel caso in cui effettivamente il Psg arrivi all’affondo decisivo. Tutto tace, invece, rispetto ad un suo possibile arrivo anche con la sua permanenza, viste anche le tante possibilità sugli esterni a disposizione di Conte. Al momento, quindi, il futuro di Chiesa sarebbe ancora un rebus, vista anche la mancanza di offerte dall’estero per lui. La Juventus ha fretta di cederlo per poter investire sul mercato, ma il calciatore sembra tutt’altro che frettoloso e, anzi, non avrebbe ancora preso nessuna decisione definitiva. Si attendono le evoluzioni di questa situazione nelle prossime settimane: il finale di questa storia è ancora tutto da scrivere.