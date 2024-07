Coppa Italia, scoppia la polemica dopo il sorteggio: la critica della RAI è senza precedenti

Scoppia una polemica incredibile per le date e gli orari della Coppa Italia: arriva l’attacco della RAI, ecco cos’è successo

Il sorteggio della Coppa Italia ha portato grande hype tra i tifosi del Napoli, che vedranno l’esordio stagionale della squadra il prossimo 11 agosto. L’avversario sarà il Modena, successivamente una tra Parma e Palermo. Possibili ottavi di finale con la Lazio e quarti di finale contro l’Inter.

E’ l’unica competizione extra-campionato a cui i ragazzi di Conte parteciperanno e senza dubbio i partenopei punteranno ad arrivare fino in fondo. Non sarà semplice, certo, visto il tabellone complicato e le sfide in gara secca contro le big della Serie A che verranno giocate fuori casa.

Ma Antonio Conte ha abituato i suoi tifosi a grandi imprese e quella della Coppa Italia, partendo praticamente dall’inizio, può essere una di queste. Oltre al quadro della competizione con i possibili incroci, alcuni anche interessanti come Thiago Motta sulla panchina della Juventus che potrebbe incontrare il Bologna in semifinale ciò che ha fatto molto discutere sono le date e gli orari di alcune partite.

Infatti, i quarti di finale si svolgeranno dal 4 al 6 febbraio 2025. Una scelta che ha fatto infuriare i vertici della RAI, che ricordiamo ha perso i diritti tv della Coppa Italia che verrà trasmessa da Mediaset.

Coppa Italia-Sanremo, scoppia la polemica da parte della RAI

Le date scelte dei quarti di finale di Coppa Italia coincidono con l’inizio del Festival di Sanremo 2025, che sarà condotto da Carlo Conti. La prima serata sarà proprio il 4 febbraio. Ma è chiaro che, nonostante Sanremo sia la trasmissione italiana più seguita, può perdere parecchio interesse in caso di contemporaneità con le partite.

A parlare del caso è stato Roberto Sergio, amministratore delegato della RAI, sui suoi profili social: “Incredibile, calendario Coppa Italia: quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025. La 75^ edizione del Festival di Sanremo 2025 dal 4 all’8 febbraio 2025, date comunicate dalla RAI prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?“.

Le parti hanno sempre evitato di far capitare le partite della Coppa Italia nella settimana del Festival di Sanremo. Stavolta le cose sono diverse e il ‘patto di non belligeranza’ sembra giunto alla conclusione. Ci sarà quindi una forte concorrenza in quei giorni tra Mediaset e RAI. L’ultima parola, però, potrebbe averla la Lega Serie A, che al momento non sembra voler fare passi indietro. Anche perché il calendario è intasatissimo.