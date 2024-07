Zielinski lascia definitivamente Napoli: è un nuovo giocatore dell’Inter

Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata negli ultimi minuti. Un addio importante in casa Napoli, arrivato nel peggiore dei modi.

Era nell’aria da mesi, ma ora il suo addio è ufficiale. Lascia Napoli dopo un’avventura durata diversi anni e dopo che è diventato una vera bandiera. Il suo amore per la maglia non è mai stato scalfito, il video post scudetto ha fatto il giro della città e lui ha lasciato ora ufficialmente Napoli.

Piotr Zielinski saluta Napoli, ora è finita definitivamente la sua avventura in azzurro, un’avventura che lo relega ad essere tra i giocatori più importanti del club. Zielinski lascia Napoli, ma non la serie A visto che ora è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter, la squadra che ha vinto l’ultimo titolo in serie A. Il club lo ha rilasciato in questi minuti con un lungo comunicato.

Addio Napoli, Zielinski riparte dall’Inter

Attraverso il proprio sito ufficiale l’Inter ha annunciato l’ingaggio di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è arrivato a parametro zero ed ha firmato un contratto fino al 30 Giugno 2028. Nuova avventura per uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato, un giocatore che a Napoli ha collezionato 364 presenze e 51 reti, oltre a un gran numero di assist.

Numeri straordinari per un centrocampista che ha legato la sua storia in Italia prima all’Udinese e all’Empoli, poi al Napoli e ora all’Inter. E’ finita nel peggiore dei modi, il giocatore ha lasciato a parametro zero Napoli, ma il suo legame con la squadra e con la città resterà intatto, legato alla storia di quel fantastico terzo scudetto dove anche Piotr fu protagonista.