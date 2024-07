Napoli, Conte punta tutto su Kvaratskhelia: cambierà ruolo

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli è ancora in bilico, nonostante le rassicurazioni del club e di Conte per la prossima stagione.

Nelle ultime settimane si è parlato costantemente del possibile addio dell’attaccante georgiano: piace molto al PSG che ha offerto cifre importantissime per riuscire a strappalo subito al Napoli. All’Europeo in Germania si è distinto ancora una volta per essere stato uno dei calciatori migliori sia della sua nazionale che dell’intero Europeo e la conferma delle sue qualità ha portato a interessamenti sempre più concreti.

Nonostante le offerte e le lusinghe economiche del PSG sia al club che al calciatore, Kvaratskhelia resterà al Napoli, come già annunciato da Antonio Conte in conferenza stampa.

Conte vuole puntare su Kvaratskhelia: pronto un doppio ruolo

Khvicha Kvaratskhelia sarà la punta di diamante del Napoli di Antonio Conte. Il tecnico leccese vuole aprire il nuovo ciclo proprio partendo dal georgiano e provare a farlo crescere e migliorare ancora di più anche dal punto di vista della mentalità e della “fame” di vittoria.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Antonio Conte è anche pronto a vestire con un altro abito tattico Khvicha Kvaratskhelia. Lo vede pronto e maturo a cambiare ancora e a crescere, può fare ancora benissimo al Napoli per poi puntare a una big internazionale nel prossimo futuro, ma ora è il momento di restare in azzurro.

Kvaratskhelia resterà al Napoli ma non sarà presente al ritiro di Dimaro che partirà giovedì. Sarà presente direttamente a Castel di Sangro, a partire dal 25 luglio perché si sta godendo le meritate vacanze dopo una stagione molto complessa.

Conte vuole cambiare vestito tattico a Kvaratskhelia, per farlo migliorare anche dal punto di vista mentale. Il quotidiano sportivo rivela che Conte lavorerà alla costruzione di una squadra che sappia valorizzare ancora di più le qualità tecniche del georgiano.

Sostanzialmente Kvaratskhelia potrà svariare dal centrocampo in su. Non sarà mai solo un esterno o un trequartista ma sarà inglobato in tutti i movimenti della squadra e giocherà anche a supporto della prima punta, da raccordo tra i reparti, come ha fatto anche con la Georgia all’Eurpoeo. Conte si aspetta da lui tanto lavoro in fase difensiva, vuole sacrificio e disponibilità nel rincorrere gli avversari quando serve e, ovviamente, anche la solita concretezza in zona gol.

Dopodiché si parlerà anche di futuro e di rinnovo. Il Napoli sta provando a blindarlo con una nuova proposta contrattuale: dall’attuale ingaggio di 1,8 milioni a un nuovo stipendio da 5 milioni di base con i bonus che negli anni arriverebbero oltre i 7 milioni e con prolungamento di altri due anni, dal 2027 al 2029.