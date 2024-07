Caso Chiesa, addio Juve imminente: la verità sulla Roma, che succede?

Un addio a tratti inaspettato ma che dovrebbe essere davvero imminente: Federico Chiesa lascerà la Juventus, spunta la verità sulla Roma.

Quello di Federico Chiesa è un destino che sembra sempre più lontano dalla Juventus. Cristiano Giuntoli lo avrebbe già comunicato a chiare lettere: l’attaccante non rientra più nei piani del club. Ecco perché la società si sarebbe anche attività per lasciarlo andare e trovare una sistemazione adeguata.

Non è cosi semplice, però, trovare una soluzione idonea per un calciatore di questa importanza, anche se le pretendenti non mancano. Chiesa è stato accostato al Napoli e molti all’interno dell’ambiente partenopeo vedrebbero di buon occhio il suo arrivo. C’è, però, chi pone dubbi su quello che sarebbe il suo ruolo effettivo e la sua posizione all’interno della rosa a disposizione di Antonio Conte.

Una cosa è certa: Chiesa non rientra in quelli che sono i piani di Thiago Motta per il futuro, e la Juventus dovrà lasciarlo andare. Uno scenario che sembrava davvero poco pronosticatile fino a qualche mese fa ma che adesso trovare terreno fertile all’interno di una nuova chiave lettura che la Juventus vuole dare alla sua rosa ed ovviamente a quello che è il progetto tecnico. Il Napoli è uno dei club accostati al calciatore, ma c’è un’altra squadra che ad oggi pare pronta a fare carte false per portarlo a casa.

Addio Chiesa, la Roma ci prova ma il problema adesso è… la Champions!

La Roma ci sta provando. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Cristiano Giuntoli avrebbe già comunicato al giocatore i piani del club per lui e dunque la cessione sembrerebbe davvero imminente. Quella giallorossa è una suggestione che potrebbe davvero incuriosire il giocatore, anche se c’è un aspetto da non sottovalutare.

Chiesa, infatti, guarda al futuro con la voglia di mettersi in mostra in contesti importanti, ed ecco perchè preferirebbe giocare in una squadra che il prossimo anno disputerà la Champions League. La Roma, ovviamente, non rientra tra queste: si continuerà a parlare anche perchè le parti potrebbero trovare un accordo gettando basi diversi.

Il Napoli, dal canto suo, resta a guardare ma Chiesa ad oggi sembra davvero un profilo lontano per quanto riguarda il mercato azzurro. Difficile possa esserci un riavvicinamento sia per una questione economica ma anche perchè, come spiegato, il giocatore cerca un club con profilo europeo già ben marcato, mentre il Napoli il prossimo anno non giocherà nessuna competizione in Europa.