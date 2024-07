Abbonamenti Napoli, adesso è ufficiale: tutti i dettagli, ci sono due nuovi settori

Arriva l’annuncio ufficiale per quanto riguarda la campagna abbonamenti della SSC Napoli: arriva anche due nuovi settori.

L’annuncio era nell’aria ma adesso è ufficiale: la SSC Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, ha comunicato quelle che sono tutte le novità per la campagna abbonamenti 2024/25: si partirà il 10 luglio alle ore 12 con una prelazione che riguarderà i vecchi abbonati per quella che viene definita una fase 1 per confermare il posto. La fase 2, invece, riguarderà quelli che vogliono rinnovare ma cambiare posto.

Poi ci sarà la possibilità per tutti di abbonarsi, quest’ultimo passaggio a partire dal 29 luglio. L’attesa per il Napoli di Antonio Conte diventa spasmodica con il passare dei giorni, ed ora ci sono anche tutti i dettagli per quanto riguarda i prezzi per coloro i quali vorranno seguire gli azzurri muniti di abbonamento.

FASE 1: Prelazione Abbonati 23/24 e conferma Posto, dal 10/07 alle ore 12:00 fino al 22/07 alle ore 23:59.

FASE 2: Prelazione Abbonati 23/24 con cambio Posto/Settore, dal 23/07 alle ore 12:00 al 25/07 alle ore 23:59.

FASE 3: Vendita Libera, dal 29/07 alle ore 12:00 al 09/08 alle ore 23:59.