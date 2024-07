Serie A, ufficializzati gli orari delle prime tre giornate: quando gioca il Napoli

In questi minuti la Lega di Serie A ha ufficializzato gli orari delle prime tre giornate di campionato. Dopo la Coppa Italia, stabiliti anche gli altri impegni per Antonio Conte.

All’inizio ufficiale della stagione 2024 -25 manca poco più di un mese: per il Napoli, rispetto al consueto, tutto riprenderà con una settimana di anticipo, considerando la Coppa Italia (la cui data della sfida contro il Modena è stato reso noto nel pomeriggio). I tifosi già non vedono l’ora di vedere all’opera Antonio Conte sulla panchina azzurra, che è ritornato in Serie A con l’intento di essere fin da subito un grande protagonista.

Nella giornata di ieri, giovedì 4 luglio, è stato stilato il calendario per il campionato 2024 – 25, con gli azzurri che esordiranno nella Serie A Enilive contro l’Hellas Verona, allo stadio Marcantonio Bentegodi. Una specie di amarcord per i partenopei, che nella stagione del terzo Scudetto giocarono la prima giornata proprio in casa degli scaligeri.

Ma quando giocherà il Napoli? In questi minuti la Lega di Serie A ha reso noto il programma delle prime tre giornate di campionato, precisando anche i relativi slot televisivi (tra DAZN e Sky, ndr).

News calcio Napoli, la Serie A annuncia il programma delle prime tre giornata.

La nuova stagione per il Napoli con Antonio Conte in panchina, almeno per quanto riguarda la Serie A, inizierà domenica 18 agosto alle ore 18:30, con gli azzurri che saranno di scena al Bentegodi contro l’Hellas Verona.

Ma non solo, perché la Serie A ha ufficializzato le date anche delle giornate numero due e tre. Per quanto concerne la seconda giornata, il Napoli esordirà allo stadio Diego Armando Maradona contro il Bologna nella sfida in programma per domenica 25 agosto alle ore 20:45. La terza giornata, che si disputerà sempre all’impianto di Fuorigrotta contro il Parma, sarà invece di sabato (31 agosto, alle ore 20:45).

La partita di esordio contro l’Hellas Verona sarà visibile sia su DAZN che su Sky, mentre le altre due (contro Bologna e Parma, ndr) saranno visibili esclusivamente su DAZN.

Di seguito, il programma completo delle prima tre giornate di Serie A:

Prima giornata

Sabato 17 agosto, ore 18.30 Genoa-Inter

Sabato 17 agosto, ore 18.30 Parma-Fiorentina

Sabato 17 agosto, ore 20.45 Empoli-Monza

Sabato 17 agosto, ore 20.45 Milan-Torino

Domenica 18 agosto, ore 18.30 Bologna-Udinese

Domenica 18 agosto, ore 18.30 Hellas Verona-Napoli

Domenica 18 agosto, ore 20.45 Cagliari-Roma

Domenica 18 agosto, ore 20.45 Lazio-Venezia

Lunedì 19 agosto, 18.30 Lecce-Atalanta

Lunedì 19 agosto, 20.45 Juventus-Como

Seconda giornata

Sabato 24 agosto, ore 18.30 Parma-Milan

Sabato 24 agosto, ore 18.30 Udinese-Lazio

Sabato 24 agosto, ore 20.45 Inter-Lecce

Sabato 24 agosto, ore 20.45 Monza-Genoa

Domenica 25 agosto, ore 18.30 Fiorentina-Venezia

Domenica 25 agosto, ore 18.30 Torino-Atalanta

Domenica 25 agosto, ore 20.45 Napoli-Bologna

Domenica 25 agosto, ore 20.45 Roma-Empoli

Lunedì 26 agosto, 18.30 Cagliari-Como

Lunedì 26 agosto, 20.45 Hellas Verona-Juventus

Terza giornata

Venerdì 30 agosto, ore 18.30 Venezia-Torino

Venerdì 30 agosto, ore 20.45 Inter-Atalanta

Sabato 31 agosto, ore 18.30 Bologna-Empoli

Sabato 31 agosto, ore 18.30 Lecce-Cagliari

Sabato 31 agosto, ore 20.45 Lazio-Milan

Sabato 31 agosto, ore 20.45 Napoli-Parma

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Fiorentina-Monza

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Genoa-Hellas Verona

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Juventus-Roma

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Udinese-Como