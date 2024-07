Coppa Italia 2024/2025, definito il tabellone: svelato il cammino del Napoli

Il Napoli di Antonio Conte è pronto per la prossima stagione. Intanto arriva la prima grande ufficialità della stagione.

In attesa di annunciare ufficialmente i primi colpi il Napoli si prepara alla prossima stagione. Dalla prossima settimana comincerà ufficialmente il ritiro di Dimaro, Antonio Conte saggerà gli uomini a disposizione e valuterà i nomi adatti che lanciare o meno nella società partenopea.

Intanto negli ultimi minuti è arrivato l’annuncio ufficiale e dopo i sorteggi di serie A sono arrivati i sorteggi inerenti al calendario di Coppa Italia. Rispetto agli ultimi anni il Napoli partirà dai trentaduesimi in quanto non è arrivato nei primi 8 club del campionato, un avvenimento che non arrivava da oltre un decennio. Gli azzurri cominceranno ufficialmente la nuova stagione sabato 10 Agosto, il Napoli aprirà i trentaduesimi di finale al Maradona contro il Modena. La sfida verrà trasmessa in prima serata su Italia 1, come pubblicato sui canali della Serie A.

Un tabellone difficile per gli azzurri che in caso di vittoria affronteranno ai sedicesimi la vincente tra Parma e Palermo con i ducali che potrebbero essere il primo club di serie A a sfidare gli azzurri nel corso di questa competizione, sedicesimi che si disputerebbero – nel caso – a fine Settembre.

Coppa Italia, ecco le avversarie del Napoli

Il club partenopeo nell’ottavo e nel quarto di Lazio e Inter, un cammino che – complice la posizione in campionato degli azzurri nel 2024 – complica e non poco i piani di Conte per l’eventuale lotta in Coppa Italia, secondo obiettivo stagionale dopo il campionato.

Insomma un calendario non semplice e intanto – in attesa delle prime amichevoli – è ufficiale quale sarà la prima squadra ad affrontare il Napoli di Antonio Conte al Maradona. La stagione 2024/2025 è alle porte, sono arrivate tutte le ufficialità. Ecco il tabellone completo: