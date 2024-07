Rinnovo Kvara, ADL si è spinto ad una cifra importante: le ultime

Khvicha Kvaratskhelia guarda al rinnovo di contratto ma c’è ancora da trovare l’accordo: spunta la cifra sulla quale si è spinto Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli riuscirà a chiarire la posizione di Khvicha Kvaratskhelia in tempi brevi? La speranza della società azzurra è che si arrivi alla definizione di un accordo che permetta al club di prolungare l’accordo con l’attaccante nigeriano. Certo, le parole dell’agente e del padre degli scorsi giorni hanno gettato non poche nubi sul futuro di Khvicha.

Il giocatore non ha mai detto platealmente di voler lasciare Napoli, eppure quella che è la sua posizione in azzurro non è chiara: l’agente si guarda intorno da tempo, il padre ha spiegato che vorrebbe che lasciasse Napoli già in queste sessione estiva di calciomercato, soprattutto per cercare di giocare la Champions League.

Eppure, il Napoli ha chiarito ancora una volta che non vuole liberarsi di Kvaratskhelia, ancora al centro del progetto azzurro cosi come Lobotka ed altri elementi fondamentali per la partenza del nuovo corso targato Antonio Conte.

Ora tocca al Napoli trovare la quadra: Davide Manna e lo stesso Aurelio De Laurentiis stanno lavorando fortemente in questi giorni per provare a convincere Mamuka Jugeli, agente del giocatore, ad accettare la proposta azzurra.

Napoli-Kvara, De Laurentiis spinge: spuntano nuove cifre

Ma quanto mette sul piatto il Napoli? Al momento Kvara guadagna una cifra introno ai 1.8 milioni di euro. Il giocatore si aspetta di più, vuole di più anche in relazione a quelle che sono le squadre che stanno guardando al georgiano e vorrebbero offrirgli proposte di contratto importanti. Il Napoli proverà quantomeno a tenere botta e alzare la posta in palio quanto più è possibile.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il direttore sportivo Manna avrebbe spiegato a Jugeli che sul piatto c’è una proposta da 5 milioni di euro base con diversi bonus che porterebbero la cifra a ben 7 milioni di euro. Un contratto ovviamente importante per quella che è la dimensione del Napoli.

De Laurentiis vuole trattenere Khvicha, sa bene che il numero 77 rappresenta per il club un valore importante ed al tempo stesso anche Antonio Conte è stato molto chiaro nel ribadire più volte che il georgiano è al centro di quello che è il nuovo progetto.