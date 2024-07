Nuova maglia Napoli, quanto costa e dove comprarla: i dettagli

Arrivano ulteriori informazioni e i tifosi del Napoli non vedono l’ora di acquistare la maglia per la prossima stagione.

Sebbene stiamo parlando solo della fase iniziale, sono ore calde per la stagione del Napoli. Sia in chiave calciomercato con il club pronto a chiudere un paio di colpi e sia per altri importanti dettagli visto che il club azzurro ha annunciato in queste ore l’uscita della nuova maglia, la prima maglia per la prossima stagione.

Un nuovo logo e tanti cambiamenti con la società che – oltre all’annuncio del nuovo tecnico – ha in queste settimane realizzato una svolta storico, un logo e una maglia con grande identità partenopea. Belle notizie per i tifosi azzurri che non vedono l’ora di acquistare la nuova maglia. La prossima potrebbe essere una stagione importante e Antonio Conte ha sete di rivincita in serie A dopo l’addio di qualche anno fa all’Inter.

Napoli, ecco il prezzo della nuova maglia

Dalla patch sul logo con effetto 3D fino alla nuova tipografia del club ‘Be Napoli’ e l’aggiunta di uno scudetto speciale sul fondo della maglia con impronta digitale. La vendita delle maglie comincerà oggi sullo store online ufficiale dalle 19.26 mentre dalla giornata di domani sarà in vendita in ogni rivenditore fisico ufficiale. Il prezzo della maglia ufficiale azzurra è di 130 euro.

Insomma un modo nuovo per ripartire, non solo acquisti e un nuovo allenatore ma anche una squadra con una nuova maglia, a ritratto ed immagine dell’identità partenopea.