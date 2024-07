Napoli, ora è ufficiale: svelate le nuove maglie, arriva l’annuncio

Il club ha pubblicato l’annuncio mediante il proprio sito ufficiale. C’è grande aria di cambiamento in casa Napoli.

Sono ore calde in casa Napoli e c’è grande aria di novità. Il club azzurro vuole ripartire dopo un’annata difficile, ha scelto il meglio in panchina con Antonio Conte ed è pronto ad un mercato da protagonista assoluto. Mancano pochi giorni al ritiro a Dimaro, ma il club è pronto a stupire, in tutti i sensi.

Il club azzurro sta lavorando molto sul mercato e in queste ore ha praticamente chiuso l’acquisto di Leonardo Spinazzola, svincolatosi a zero dalla Roma. Il giocatore firmerà un biennale, un arrivo su scelta di Conte e non sarà l’unico per un reparto difensivo pronto a essere rivoluzionato. Al centro il colpo più importante sarà senza dubbio Alessandro Buongiorno, difensore centrale in arrivo dal Torino.

Il capitano granata è ad un passo, operazione da 40 milioni di euro bonus compresi e il Napoli è pronto a rinforzare in tutti i reparti. In attesa di novità dal mercato in queste ore il club ha annunciato le nuove maglie ufficiali, lo ha fatto mediante il proprio sito. Ecco il comunicato: “La SSC Napoli presenta la sua nuova identità, attraverso un nuovo video manifesto che racconta l’orgoglio di essere Napoli”. Parlando del font la società partenopea specifica:

“Abbiamo voluto attingere a questa eredità per creare un font unico e dinamico, ispirato alla ricchezza di Napoli e alla ricchezza culturale partenopea. Una città, una squadra e una tipografia rielaborati in un unico intreccio”.

Napoli, ecco la nuova prima maglia

Oltre alla maglia il club presenta anche il nuovo logo (avevamo avuto rumors nelle ultime ore) con la sua tradizionale N napoleonica che vediamo in maniera più minimal, ma allo stesso tempo molto particolare. Essenziale ed anche contemporanea, il nuovo font e la nuova maglia del Napoli è stata ufficialmente svelata e una delle novità assoluta riguarda il font, ovvero BE NAPOLI, il miglior modo per rappresentare l’unicità di questa città e i valori di questo brand.

Un nuovo modo per ripartire, un nuovo ruolo e tanto altro, il Napoli riparte con una nuova maglia con la speranza che la squadra riesca a valorizzarla con i risultati in campo, magari con una stagione migliore rispetto all’ultima dove gli azzurri da campioni d’Italia non hanno neanche raggiunto l’accesso alle Coppe europee. Ecco il video ufficiale, pubblicato sul canale del club: