Milan-Osimhen, colpo di scena sull’attaccante: la sentenza lascia basiti

Arrivano curiose indiscrezioni riguardo il futuro dell’attaccante Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano potrebbe partire a fine stagione.

In casa Napoli uno dei rebus più importanti all’interno del club riguarda l’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Il bomber che ha portato il terzo scudetto sotto il Vesuvio ha firmato alcuni mesi fa un rinnovo a 10 milioni con clausola a 130 milioni, ma tutti – fin dall’inizio – hanno avuto la sensazione che questo fosse un rinnovo per provare a vendere meglio il giocatore.

Osimhen lascerà Napoli, lo hanno ribadito Conte e De Laurentiis durante la conferenza stampa di presentazione del tecnico e tutti sono della stessa opinione. Il club vuole cedere Osimhen con il pagamento della clausola ma sono ben pochi i club che possono arrivare a queste cifre: c’è il solito PSG, qualche club di Premier League e gli arabi e nelle ultime ore – come riporta Mediaset – sono proprio questi a fare sempre più sul serio.

L’Al Ittihad vuole regalare un nuovo bomber e Osimhen viene visto come il profilo giusto. L’attaccante sogna la Premier, ma al momento nessuno si è fatto avanti e quindi proseguono le sirene arabe. Nelle ultime ore sarebbe però spuntato un rumors clamoroso, o meglio un’indicazione pazzesca che avrebbe scatenato i tifosi sui social.

Osimhen al Milan, il consiglio spiazza tutti

Victor Osimhen al Milan. Vedendo i costi del giocatore nigeriano è alquanto improbabile questa possibilità: il giocatore ritroverebbe in rossonero il connazionale e amico Chukwueze, ma al momento è piuttosto utopia che il Milan investa queste cifre per l’attaccante. I rossoneri al momento seguono Morata (la clausola è di 13 milioni) e hanno ritenuto alti i 55 milioni (commissioni comprese) che servivano per l’affare Zirkzee. Eppure c’è chi ha consigliato Osimhen al Milan.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Vocalelli – sulle colonne del quotidiano rosa – ha affermato che il Milan non può più sbagliare l’attaccante e quindi: “E se si facesse un tentativo per Osimhen?”, cita il suo quotidiano. Le parole lasciano al momento alquanto perplessi, magari è una semplice boutade lanciata dal giornalista eppure qualche tifoso ha aperto questa possibilità, una notizia che avrebbe davvero del clamoroso.

Per Osimhen l’Arabia è al momento la pista principale mentre restano dietro Psg, Chelsea e Arsenal: i francesi cercano un esterno (anche Kvaratskhelia tra i nomi sondati) mentre i club inglesi hanno altri obiettivi e non vorrebbero investire queste cifre per il seppur forte giocatore azzurro. Si deciderà tutto nei prossimi giorni.