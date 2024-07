Chiesa, c’è la decisione sul futuro: l’ultim’ora riguarda il Napoli

Federico Chiesa è uno dei nomi che può infiammare queste settimane di calciomercato estivo: l’esterno della Nazionale, accostato anche al Napoli, è in uscita dalla Juventus.

Tra i protagonista ormai annunciati di questa sessione estiva di mercato, c’è senza dubbio Federico Chiesa. Già da tempo, si parla di una possibile uscita dell’esterno della Juventus, in virtù di un mancato accordo legato al prolungamento contrattuale. L’accordo attualmente in essere tra l’ex Fiorentina e la società bianconera vale fino al 30 giugno 2025, motivo per cui si rende quasi obbligatoria la partenza, con la richiesta per il suo cartellino che non può essere altissima. Gli ultimi rumors parlano di una cifra vicina ai 25 milioni di euro, somma che sicuramente non è elevata considerando il valore del calciatore.

Quest’ultimo è stato accostato anche al Napoli, con il nuovo tecnico azzurro Antonio Conte che stima moltissimo l’esterno della Vecchia Signora. Tuttavia, negli ultimi giorni la situazione sembra essersi ibernata, con la Roma che sembra fortemente in pressing per assicurarsi il suo cartellino. In giornata, però, spunta quella che sarebbe la decisione del calciatore in merito al suo futuro, spiazzando così Daniele De Rossi che continua, senza sosta, a corteggiarlo.

Calciomercato Serie A, Chiesa dà priorità all’estero: le ultime novità

Quale sarà il futuro di Federico Chiesa? Circa la sua partenza dalla Juventus, sembrano esserci davvero pochi dubbi. Per questo motivo, c’è soltanto da capire quale sarà la prossima squadra dell’ex Fiorentina: a tal riguardo, le prossime settimane si preannunciano molto calde.

A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, che sul suo profilo X / Twitter ufficiale scrive:

“In questo momento la priorità di Federico Chiesa è cogliere un‘opportunità all’estero. L’esterno italiano è fuori dai piani futuri della Juventus e vuole prendersi il tempo necessario per scegliere il prossimo passo. Le soluzioni italiane, attualmente in stand-by”.

Per ora, stando alla ricostruzione fornita da Moretto sui propri canali social, la volontà del calciatore della Juventus è quella di provare un’esperienza al di fuori della Serie A. Una scelta che, sostanzialmente, gela la Roma di Daniele De Rossi ma che potrebbe cambiare gli scenari anche per il Napoli. C’è da tener presente, però, che il club azzurro ha, fino a ora, altre priorità in sede di calciomercato, anche se la suggestione Chiesa continua a scaldare i tifosi, che gradirebbero e non poco un colpo di tale portata.