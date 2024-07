Caso Osimhen, che succede? Addio ancora lontano, la decisione del Napoli

Il Napoli monitora la situazione di Victor Osimhen per il quale ancora nessuno ha pagato la clausola rescissoria. Arriva la decisione del club.

Se qualche mese fa quella di Osimhen sembra potesse essere la prima cessione sulla lista del Napoli, ad oggi le cose sono molto cambiate. L’attaccante nigeriano è regolarmente un giocatore a disposizione di Antonio Conte e la situazione sembra destinata a non cambiare nell’immediato. La clausola rescissoria sul contratto dell’ex Lille è alta (120 milioni) e ad oggi nessuna squadra si è mossa per pagarla.

Si è parlato di un interesse concreto da parte di club dell’Arabia Saudita ma ancora non si è arrivati alla formulazione di un’offerta ufficiale per pagare la clausola rescissoria e liberare l’attaccante del Napoli. In Europa non sono tantissime le squadre in grado di pagare quella cifra, e ad oggi anche l’interesse del Chelsea sembra essere più debole rispetto a qualche mese fa.

Insomma, quello di Osimhen è un destino tutt’altro che definito e a questo punto c’è chi sostiene sia possibile anche la permanenza in azzurro. I tifosi sono divisi sull’effettiva validità di questa ipotesi, soprattutto considerate le frizioni avute in questi mesi col club e considerando anche l’ingaggio davvero molto importante che percepisce il bomber nigeriano. Eppure, col passare dei giorni quella di una prolungata presenza di Osimhen all’ombra del Vesuvio sembra un’ipotesi concreta e plausibile.

Osimhen, nessun paga la clausola: la decisione del Napoli

Certo, manca ancora tantissimo tempo alla fine della sessione estiva di calciomercato: questo vuol dire che tutto può ancora succedere e serve tempo per capire se e quando si possa presentare una squadra in grado di pagare la clausola rescissoria sul contratto dell’attaccante. Nel frattempo, il Napoli sta pensando a quelle che possano essere le mosse giuste da fare per una convivenza produttiva col giocatore anche a ridosso di quelli che sono i prossimi ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il Napoli avrebbe ormai deciso di convocare il giocatore per il raduno in Trentino, il primo dei due che animerà l’estate azzurra. Osimhen, dunque, si presenterà alla corte di Antonio Conte e si metterà a disposizione del nuovo allenatore, al netto del futuro e di quelli che potranno essere i risvolti decisivi per il futuro. I tifosi, nel frattempo, attendono e sono pronti a dare la carica per la nuova stagione targata Conte.