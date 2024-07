Calciomercato Napoli, l’Inter effettua il sorpasso: il colpo può sfumare

In casa Napoli la priorità resta la difesa. Se Buongiorno è sempre più vicino non si può dire lo stesso per un altro obiettivo di mercato.

La priorità del mercato del Napoli in questo momento resta la difesa con la società pronta a rivoluzionare il reparto e creare i migliori presupposti per il nuovo tecnico Antonio Conte. Sono ormai perfezionati gli arrivi di Buongiorno e Rafa Marin, per il primo mancano solo pochissimi dettagli mentre è ormai cosa fatta per il difensore di proprietà del Real Madrid.

Per il Napoli non è escluso un terzo rinforzo nel pacchetto difensivo e negli ultimi giorni si era fatto molto il nome del centrale spagnolo Mario Hermoso, giocatore il cui contratto con l’Atletico Madrid è scaduto lo scorso 30 Giugno. Gli azzurri seguono da tempo il giocatore, ma tra ingaggio e commissioni l’affare non è semplice ed anzi al momento il Napoli è piuttosto lontano.

Come raccolto su SpazioNapoli dal giornalista Marco Giordano, il Napoli e Mario Hermoso sono al momento piuttosto lontani. Il giocatore ha costi molto alti e al momento è quindi molto distante dal club partenopeo. Inoltre nelle ultime ore l’Inter sarebbe piombata sul calciatore e vorrebbe chiudere, visto una duplice situazione all’interno del club.

Hermoso più vicino all’Inter: le ultime

Complice la chiusura degli affari Buongiorno e Marin il Napoli ha allentato mentre l’Inter, che inizialmente aveva rifiutato il giocatore, sta seriamente valutando il suo acquisto. La società difatti ha perso per infortunio Buchanan, il giocatore si è infortunato in Nazionale con la frattura della tibia e resterà fermo per quasi cinque mesi.

Inzaghi ha deciso quindi di rialzare Carlos Augusto tra gli esterni e necessita quindi di un centrale mancino. Hermoso resta quindi la priorità e occhio anche al futuro di Stefan De Vrij. Il calciatore olandese è attualmente impegnato ad Euro 2024 ma occhio al suo futuro, potrebbe partire in caso di offerte dall’Arabia e ci pensa la squadra di Stefano Pioli.

Insomma Hermoso ora potrebbe approdare in Italia, ma non al Napoli. L’Inter di Simone Inzaghi è salita in pole e potrebbe definire il prima possibile. Ovviamente parliamo di un giocatore svincolato e molto appetibile sul mercato, ma Hermoso rappresenterebbe l’ennesimo colpo a zero del mercato nerazzurro, dopo gli arrivi – già in questa sessione – di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. I prossimi giorni saranno decisivi e non sono esclusi ulteriori colpi di scena.