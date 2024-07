Buongiorno-Napoli, spunta una sorprendente ipotesi: un indizio avvicina il granata

Il difensore è sempre più vicino e potrebbe presto venirsi a creare un autentico intreccio di calciomercato.

Alessandro Buongiorno è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Come riporta Sky Sport il calciatore – complice il grande forcing di Antonio Conte – ha deciso di vestire la maglia azzurra, nella notte ha sciolto ogni dubbio e ha detto si al Napoli. C’è da limare ancora qualche dettaglio, vedi la clausola rescissoria, ma Buongiorno sarà il primo grande colpo del calciomercato del Napoli.

Non ci saranno colpi di scena come quelli dello scorso anno dove il difensore, vicinissimo all’Atalanta, alla fine decise di restare in granata. Ora è tutto confermato, il Torino perderà il suo capitano ma Cairo potrà contare su un gran tesoretto da reinvestire: il club torinese incasserà infatti circa 40 milioni di euro dal cartellino del calciatore e la società è già al lavoro per sostituirlo.

Sostituire Buongiorno non sarà affatto facile, appare probabile che il Toro investirà il colpo in più reparti, di certo non un colpo da 40 milioni ma più acquisti per rinforzare la rosa e regalare al tecnico una squadra in grado di competere per l’Europa, sogno che ormai manca da troppo tempo in città. Intanto il Torino valuta tre nomi per il post Buongiorno.

Torino, si pensa a un clamoroso ritorno in serie A

Come riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio il Torino pensa a tre nomi per sostituire il difensore granata. In pole position ci sarebbe in centrale del Trabzonspor Banija, difensore di origini italiane (è nato a Bologna) ma naturalizzato turco e autore di un buon campionato nell’ultima stagione. Tutti profili giovani e tra le alternative ci sarebbe anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex Fiorentina Igor.

Il centrale brasiliano è fuori dal progetto del Brighton, club di Premier League, e il Torino vuole sfruttare la situazione per provare a riportarlo in Italia. Con l’addio di De Zerbi il Brighton non vede il calciatore tra le sue priorità e ora potrebbe cederlo, anche in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Infine l’ultima ipotesi – anche se in secondo piano – è l’arrivo del difensore del Leeds Struijk.

Tutti nomi stranieri e di prospettiva, qualche scommessa ma giocatori – come nel caso di Igor – che potrebbero essere pronti per sostituire Buongiorno. Naturalmente il difensore è una delle stelle del club e quindi rappresenta in ogni caso una perdita importante per il club granata.