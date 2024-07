Rinnovo Kvaratskhelia, l’agente è in Italia: ore calde in casa Napoli

Il mercato del Napoli si è letteralmente incendiato, con molte trattative che sono verso la risoluzione. L’agente di Kvaratskhelia è sbarcato in Italia per discutere del rinnovo di Kvaratskhelia.

In casa Napoli sono ore roventi, con molti affari che potrebbero risolversi nelle prossime ore. Oltre alle trattative in entrata, proseguono i discorsi per i rinnovi di contratto, con il focus per quello di Kvaratskhelia.

Il DS Manna e De Laurentiis sperano di convincere il georgiano ed il suo agente ad accettare la proposta. Intanto proprio l’agente del georgiano è sbarcato in Italia per discutere il futuro del suo assistito.

Napoli, entra nel vivo la trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia: l’agente è in Italia

Alla vigilia dell’Europeo sono esplosi alcuni casi all’interno del Napoli, tra cui quelli di Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Per quanto riguarda il capitano azzurro, il caso è quasi rientrato. In bilico ancora la posizione del georgiano, che è in dubbio tra permanenza e cessione al PSG. Il Napoli intanto spinge per trovare l’accordo per il rinnovo del contratto del georgiano. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’agente di Kvaratskhelia è sbarcato in Italia e si trova a Milano. Nel corso delle prossime ore o giorni ci sarà un nuovo incontro con la dirigenza del Napoli per discutere il futuro dell’esterno.

Sul piatto c’è la proposta di rinnovo del Napoli di 5 milioni netti annui, ma senza l’inserimento della clausola rescissoria. L’agente di Kvara chiede qualcosa in più d’ingaggio, ma soprattutto l’inserimento della clausola, che favorirebbe il PSG. Difatti il club parigino è alla finestra e attende l’evoluzione della situazione per poter sfoderare la sua offensiva. Kvaratskhelia è l’obiettivo principale del PSG, ed il georgiano inoltre ha già detto sì al progetto dei parigini. La situazione è piuttosto delicata, ma il Napoli non vuole fare sconti ed è pronto anche al pugno duro se dovesse servire.

La dirigenza del Napoli proverà a convincere Kvaratskhelia a restare in azzurro e lavorare sotto la guida tecnica di Antonio Conte. Inoltre De Laurentiis spera che Kvara ed il suo agente accettino la proposta di contratto. In caso contrario si è parlato anche di una possibile permanenza senza rinnovo del contratto. Questa soluzione sarebbe adottata soprattutto per non cedere il georgiano al PSG, che continua invece a far leva sulla volontà del giocatore. Le prossime ore o i prossimi giorni saranno quelli in ci andrà in scena l’incontro tra il Napoli e l’agente di Kvara, da cui emergeranno novità sul futuro del georgiano.