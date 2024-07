Rinnovo Kvara, ancora contatti con l’agente: la posizione del Napoli è ormai netta

Il Napoli sta lavorando in maniera importante per arrivare al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. In queste ore c’è stato un altro incontro…

Quello del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è uno degli argomenti principali all’interno dell’ambiente Napoli. Il georgiano in questi anni è diventato un vero e proprio beniamino della piazza, inebriata da quelle che sono le qualità di un calciatore destinato a diventare un top player. Al momento, però, Khvicha prosegue il suo percorso e i tifosi sperano possa andare avanti con indosso la maglia del Napoli.

Il club è stato molto chiaro in queste settimane ed anche in queste ore pare si stata ribadita una linea che più che mai sembra essere chiara a tutti, compreso l’entourage del ragazzo: da Napoli non si muove! Lo ha ribadito anche la redazione di Sky Sport, con Gianluca Di Marzio che ha spiegato nuovamente la posizione della società in relazione al futuro di Kvaratskhelia.

Ora, però, bisogna capire cosa serve per convincere il ragazzo a restare all’ombra del Vesuvio con quella serenità necessaria a renderlo uno dei pilastri di questa squadra. Primo passaggio fondamentale, chiaramente, riguarda quel rinnovo di contratto che ad ora tarda ad arrivare. Le parti non hanno ancora trovato un punto di incontro ma si sta lavorando ormai da diversi giorni.

Rinnovo Kvara, i contatti proseguono: il rinnovo resta una priorità

I contatti tra l’entourage di Kvara ed il Napoli stanno proseguendo, ed anche nella giornata di oggi (giovedì 4 luglio) le parti si sono aggiornate. Niente soluzione definitiva ma un modo per capire concretamente quali margini ci siano per portare avanti un matrimonio che i tifosi napoletani sperano di poter ammirare ancora a lungo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Manna e gli agenti si sono visti a Milano in queste ore e i dialoghi proseguono. All’agente è stato chiarito quanto Kvara sia importante per il Napoli ma anche per Antonio Conte che, come ribadito già più volte in queste settimane, lo ritiene un elemento incedibile.

Questo è una chiave importante: la posizione del Napoli sembra ormai chiara, con o senza rinnovo Kvara resterà in azzurro. Da capire, ovviamente, se si riuscirà a trovare la strada giusta per il rinnovo o se, eventualmente, il ragazzo accetterà la permanenza in azzurro senza prolungamento ma con gli stimoli necessari per essere quell’arma in più sulla quale Antonio Conte vuole puntare.