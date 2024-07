Napoli, Lukaku ti aspetta: lo sconto del Chelsea che può favorire la trattativa

Romelu Lukaku vuole trasferirsi subito al Napoli e per favorire la trattativa c’è lo sconto da parte del Chelsea: tutti i dettagli

Sono ore caldissime per il calciomercato del Napoli, che sta lavorando su più fronti per consegnare il prima possibile una squadra di alto livello a Conte. Prosegue la trattativa che potrebbe portare Alessandro Buongiorno in azzurro, un aspetto che può favorire il tutto è il rifiuto del difensore del Torino alla corte della Juventus.

Per Rafa Marin la fumata bianca è vicinissima, mentre l’affare Mario Hermoso al momento appare un po’ più in stand by. Ma è inevitabile che i tifosi partenopei pensino anche a chi sarà il prossimo centravanti.

In attesa di capire in quale squadra approderà Victor Osimhen, il Napoli ha messo nel mirino Romelu Lukaku come obiettivo numero uno per l’attacco. L’Europeo non proprio esaltante – per usare un eufemismo – dell’attaccante classe ’93 non ha modificato i pensieri del club partenopeo, che sa bene cosa può diventare con Conte.

Lukaku al momento è ufficialmente un giocatore del Chelsea, ma lo sarà ancora per poco. I Blues vogliono assolutamente cederlo e, dopo il prestito alla Roma, preferirebbero a titolo definitivo per liberarsi del giocatore.

Lukaku attende il Napoli, nel frattempo c’è lo sconto del Chelsea

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle volontà di Lukaku: “Il suo desiderio è quello di tornare a lavorare con Antonio Conte, il suo tecnico preferito, come ha recentemente rivelato. Il Napoli riflette e considera il centravanti un’opportunità per il futuro. Lui aspetta Conte e il Napoli e non solo: vorrebbe partire già nei prossimi giorni, per cominciare la stagione dall’inizio e non dover aspettare l’estate per inserirsi in un nuovo gruppo“.

Il quotidiano, successivamente, si sofferma anche sulla possibile formula del trasferimento: “L’idea del prestito secco non convince il Chelsea, con cui Lukaku ha ancora due anni di contratto. L’addio a titolo definitivo è l’ideale per il club inglese, che si accontenterebbe di una cifra inferiore a quella della clausola da 44 milioni di euro. Accetterebbe, infatti, anche 20-25 milioni“.

Uno sconto incredibilmente importante, che porterebbe il Napoli a risparmiare molto sui soldi del cartellino. E’ chiaro che il giocatore dovrebbe fare anche uno sforzo per ridursi l’ingaggio, viste le non proprie eccelse disponibilità economiche del club partenopeo, non amante delle follie di mercato. E in tutto ciò, il Napoli dovrebbe prima cedere Osimhen per il quale non si registrano offerte clamorosamente importanti.