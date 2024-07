Napoli, la previsione di Bobo Vieri su Conte: “Li massacrerà”

Sono arrivate le parole di Bobo Vieri sulla lotta Scudetto con l’Inter che inevitabilmente partirà favorita: il pensiero sul Napoli di Conte

Tra circa un mese e mezzo inizierà la Serie A 2024/25 e ai nastri di partenza l’Inter si presenterà come assoluta favorita. Il club nerazzurro dopo il passaggio di proprietà da Suning a Oaktree, ha scelto la via della continuità rinnovando i contratti dei prezzi pregiati della rosa.

Manca poco anche per il rinnovo di Simone Inzaghi e la dirigenza ha tutta l’intenzione di conquistare nuovi titoli. Il Napoli partirà inevitabilmente più indietro, Antonio Conte dovrà ricostruire la squadra partendo dalle fondamenta rigenerando diversi giocatori.

Il fatto che il Napoli non abbia le Coppe Europee potrebbe, tuttavia, essere un vantaggio. Conte ha dimostrato in più di un’occasione – alla Juventus e al Chelsea – che con una sola partita a settimana ha la possibilità di lavorare al meglio. E i partenopei, in caso di mercato importante, potrebbero diventare una seria candidata per lo Scudetto.

E’ più o meno questo il pensiero di Bobo Vieri, da sempre grande estimatore di Conte e del suo duro metodo di lavoro. Infatti, alcuni suoi ex giocatori nelle scorse settimane hanno parlato dei suoi allenamenti massacranti, che però alla lunga portano grandi risultati.

Bobo Vieri si esprime sul Napoli di Conte: “Massacrerà i giocatori”

Bobo Vieri, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato ai microfoni di DAZN: “L’Inter resta la favorita per la vittoria dello Scudetto. Vincere di nuovo il campionato non sarà semplice, ma ha una grande rosa, grandi giocatori e un grande allenatore. Sono curioso del Napoli, perché è arrivato un grande allenatore e non avrà le Coppe. Conte li massacrerà tutta la settimana dal martedì alla domenica mentalmente e fisicamente“.

Insomma, secondo Vieri il Napoli potrà delle chance significative. C’è tanta curiosità di vedere come i giocatori si adatteranno al ‘massacro’ degli allenamenti di Conte. Soprattutto perché, senza Coppe, i partenopei avranno tutto il tempo per programmare la partita settimanale.

L’obiettivo principale resta quello di tornare in Champions League ed essere una valida alternativa alle solite big 3 che lottano per la vittoria finale, proprio come dichiarato da Conte nella conferenza stampa di presentazione. Si parte subito con il ritiro di Dimaro che inizierà il prossimo 11 luglio, con la squadra non ancora al completo visto che alcuni protagonisti azzurri che sono stati impegnati a Euro 2024.