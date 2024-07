Napoli-Buongiorno, chiusura ormai ad un passo: spunta anche un indizio…

Siamo ad un passo dalla chiusura dell’affare che dovrebbe portare Alessandro Buongiorno al Napoli. In queste ore è spuntato anche un indizio molto interessante.

Alessandro Buongiorno sembra sia ormai sulla strada giusta per diventare uno degli acquisti del Napoli di questa sessione estiva di calciomercato. I lavori vanno avanti da giorni ma proprio nelle ultime ore pare stiano arrivando segnali positivi per la chiusura della trattativa. Il Napoli vuole puntare su di lui e lo dimostra il fatto che anche Aurelio De Laurentiis sia arrivato a Milano per incidere in maniera ancora più importante sulla trattativa.

Come raccontato nel corso di queste ore da Sky Sport, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con il Torino sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Adesso, però, c’è da lavorare per trovare l’intesa con il calciatore. Napoli sarebbe un’occasione più che ghiotta per Buongiorno, soprattutto con Antonio Conte in panchina. La vera svolta sarà data da quelli che saranno i connotati economici dell’affare.

E’ proprio su quest’aspetto che evidentemente si sta giocando la partita per la chiusura dell’affare Napoli-Buongiorno, ma col passare delle ore sembra che tutto stia andando in una direzione positiva. Le parti stanno parlando in maniera continuativa nel tempo ed anche oggi c’è stato un confronto che potrebbe portare ad una fumata bianca in tempi molto brevi.

Napoli-Buongiorno, ecco l’indizio verso la chiusura…

I tifosi sono in attesa: quello di Alessandro Buongiorno rappresenterebbe un acquisto importante perché andrebbe ad inserire nello scacchiere di Antonio Conte una pedina fondamentale per la costruzione di quella che sarà la nuova difesa del Napoli. In casa azzurra lo sanno bene ed è per questo che c’è grande cura su questa trattativa.

Abbiamo detto della presenza di Aurelio De Laurentiis a Milano, ma non solo: come riportato anche dalle immagini pubblicate da Gianluca Di Marzio, insieme al presidente e Davide Manna c’è anche Andrea Chiavelli, definito a più riprese nel corso del tempo ‘l’uomo dei contratti’.

Proprio la sua presenza all’interno dell’incontro con l’agente del difensore può essere un indizio su quella che potrebbe essere la chiusura dell’affare. Come detto, c’è grande attesa ma soprattutto attenzione ai particolari, come sempre succede quando si parla di quelli che sono i contratti che il Napoli fa firmare ai suoi calciatori. Una volta trovata la quadra e superati gli ultimi ostacoli, Buongiorno sarà un nuovo calciatore azzurro.