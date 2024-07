Futuro Lindstrom, club esteri su di lui: spunta la decisione del Napoli

Cosa farà il Napoli con Jesper Lindstrom? Spunta la decisione del club riguardo il futuro dell’attaccante danese.

Tra i giocatori che non hanno inciso in maniera considerevole con la maglia del Napoli c’è sicuramente Jesper Lindstrom: l’attaccante danese è arrivato all’ombra del Vesuvio dopo una stagione importante all’Eintracht Francoforte, ma non ha trovato la giusta dimensione all’interno della rosa azzurra. Molte le critiche piovute sull’attaccante che, secondo i tifosi, non è mai riuscito ad incidere come ci si aspettava.

Questo il motivo per il quale molto si aspettano una cessione di Lindstrom, magari legata anche ad una formula particolare, senza lasciarlo andare definitivamente. I tifosi napoletani, infatti, spesso si sono detti convinti delle capacità di Jesper, ma in un’annata del genere sarebbe difficile valutare chiunque.

Il Napoli, dal canto suo, non vuole chiaramente dilapidare quello che è stato un investimento importante anche in termini economici (prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto a 20 milioni). Ecco perché la società sta valutando attentamente la posizione di Lindstrom e quelle che potrebbero essere le mosse da fare per il futuro.

Lindstorm, possibile addio: la decisione del Napoli sul futuro

Quella del giocatore danese è una situazione molto delicata, visto che all’interno del contesto Napoli c’è una divisione molto forte tra chi vorrebbe dare fiducia ancora a Lindstrom e chi invece crede che sia arrivato il momento di dirsi addio.

Sul giocatore ci sono diversi club esteri che sarebbero pronti a muoversi in maniera importante. Secondo quanto riportato da Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ci sarebbe un club in particolare a volere muovere dei passi concreti sull’attaccante. Passi che andranno ovviamente valutati e sui quali andranno poggiato gli occhi di Davide Manna.

Ma che intenzioni ha il Napoli? Il club – si legge – sarebbe disposto a cedere Lindstrom soltanto con la stessa formula attraverso la quale il giocatore è arrivato all’ombra del Vesuvio: prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.

Niente prestito secco, dunque, e nemmeno la possibilità di poter lasciare andare l’attaccante per provare a fare esperienza in un altro club di Serie A: se Lindstrom andrà via lo farà soltanto in maniera definitiva, senza ripensamenti. Da capire, adesso, se ci saranno club disposti ad accettare quelle che sono le condizioni di Aurelio De Laurentiis. Insomma, il futuro di Lindstrom è ancora avvolto nel mistero.