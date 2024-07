Di Lorenzo, duro attacco da parte dell’ex Napoli: le dichiarazioni

Al termine della stagione, è esploso il caso Di Lorenzo, che ad oggi continua a portarsi ancora qualche strascico. L’ex Napoli non ci sta e attacca durante il terzino italiano.

Nel corso dell’ultima stagione, i giocatori del Napoli sono finiti al centro delle critiche feroci dei tifosi a causa dello scarso rendimento. Tra i più attaccati c’è stato il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Il terzino aveva chiesto poi la cessione al club, ma nelle ultime settimane il caso sarebbe quasi rientrato del tutto. Intanto l’ex Napoli non ha fatto mancare un duro attacco verso il capitano azzurro.

Di Lorenzo, l’ex Napoli non ci sta e lo attacco: le sue parole

Nel corso delle ultime settimane, il futuro di Giovanni Di Lorenzo è stato al centro di numerose voci di mercato. Dopo le critiche dei tifosi e il mancato sostegno della società, era molto vicino l’addio al Napoli del capitano. Col passare delle settimane, e dopo i dialoghi del suo agente Mario Giuffredi con la società, il caso è quasi rientrato. Dovrebbe dunque esserci la permanenza in azzurro per Di Lorenzo. Nonostante ciò, l’ex Napoli Massimiliano Esposito ha attaccato il capitano nel corso di un suo intervento a Radio Punto Zero:

“Di Lorenzo resta un grande calciatore, ma per come si è comportato non gli darei la fascia di capitano del Napoli. Se deve restare essendo scontento, e meglio che vada via. Se invece decidesse di restare con la voglia di riparare questa cicatrice con l’ambiente, allora ben venga”.

Per l’ex attaccante del Napoli il caso emerso attorno a Giovanni Di Lorenzo è stato piuttosto spiacevole. A causa di questo, Esposito ha annunciato che se fosse nella società, non riconfermerebbe Di Lorenzo come capitano del Napoli, appunto per tutto ciò che si è venuto a creare. L’ex Napoli ha poi fatto un punto sul futuro di Di Lorenzo in base a quello che sarà il suo umore. Se sarà deciso a restare, ben venga, ma in caso contrario è meglio che cambi squadra e lasci il Napoli.

Ad ogni modo, la frattura tra il Napoli e Di Lorenzo che sembrava insanabile, si è quasi stata sanata del tutto. A confermare la permanenza del capitano del Napoli potrebbe essere un nuovo incontro con De Laurentiis, Manna e Conte, con lo stesso Di Lorenzo presente. Sicuramente i prossimi giorni saranno quelli decisivi per il futuro di Giovanni Di Lorenzo, e dopo tante voci, la permanenza è sempre più vicina.