Calciomercato Napoli, Mario Rui pronto alla cessione: il sostituto arriva dalla Serie A!

Sono ore di riflessione in casa Napoli per il futuro di Mario Rui. La dirigenza azzurra avrebbe già identificato il possibile sostituto.

In casa Napoli è in corsa una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. La società azzurra è pronto a ripartire dopo l’annata molto difficile, motivo per il quale è stato ingaggiato Antonio Conte. Il neo allenatore azzurro vanta qualità ottimali per risollevare il morale della squadra e non solo. Il neo tecnico ha tanta voglia di dimostrare le proprie qualità in Italia e proverà in tutti i modi a raggiungere risultati importanti. Oltre alla voglia di ripartire, però, c’è l’assoluta necessità di rinforzare la rosa anche sul fronte mercato.

Proprio in questa direzione starebbe lavorando la dirigenza. Infatti, oltre alla volontà dell’allenatore, anche il DS Manna sarebbe molto attivo sul mercato in entrata. L’ex dirigente della Juventus è voglioso di fare bene, motivo per il quale avrebbe individuato diversi uomini che potrebbero fare al caso del Napoli. Oltre a ciò, però, il direttore sportivo si starebbe occupando anche di diverse cessioni. Tra queste, potrebbe esserci quella di Mario Rui, ormai ai margini del progetto partenopeo.

Mercato Napoli, si lavora al post Mario Rui: le ultime

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. La società azzurra è pronta a piazzare diversi colpi in entrata, ma prima sarà necessario mettere a segno qualche cessione. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” uno dei cedibili potrebbe essere Mario Rui. Quest’ultimo, non è più centrale nel progetto partenopeo e potrebbe decidere di proseguire la propria carriera in Portogallo. Sulle tracce dell’ex Roma ci son diversi club blasonati come Porto, Benfica e Sporting Lisbona. I contatti ci sono già stati, ma al momento non viene registrato nulla di avanzato.

Naturalmente, in casa Napoli si sta già lavorando al possibile sostituto. Non a caso, la dirigenza azzurra sarebbe ai dettagli nell’affare legato a Leonardo Spinazzola. Quest’ultimo, arriverà a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Roma lo scorso 30 giugno. Ciò nonostante, però, il DS Manna starebbe provando a regalare ad Antonio Conte un altro profilo importante. Si tratta di Patrick Dorgu, attualmente di proprietà del Lecce e reduce da una stagione importante. Il terzino sinistro vanta ottime qualità fisiche, le quali gli permettono di essere spesso presente in fase offensiva.

Intavolare una trattativa con il Lecce non sarà per nulla semplice. Infatti, il club pugliese stima molto Patrick Dorgu e non sarebbe intenzionato a cederlo. Non a caso, il presidente Corvino avrebbe già stabilito il prezzo del cartellino che supera anche i 10 milioni di euro.