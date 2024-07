Buongiorno, previsti nuovi contatti con l’entourage: cosa manca per la chiusura dell’affare

Sono ore calde per il futuro di Alessandro Buongiorno. Le ultimissime sull’operazione in casa Napoli.

Alessandro Buongiorno continua ad essere il primo obiettivo del Napoli. Il difensore del Torino piace moltissimo ad Antonio Conte che lo vorrebbe con sé a Napoli. L’approdo del giocatore italiano è più vicino del previsto. Infatti, da diverse ore, si parla di un possibile accordo che porterebbe il capitano granata a vestire la maglia azzurra. Si tratta di una richiesta esplicita di Antonio Conte, il quale sarebbe pronto ad affidargli le chiavi della difesa e non solo.

Alessandro Buongiorno è reduce da una stagione molto importante, attraverso la quale ha conquistato l’interesse delle big. Ancor prima dell’inizio della sessione estiva di mercato, il Napoli aveva già avviato i contatti con il Torino. Si tratta, quindi, di un vero e proprio attestato di stima nei confronti del calciatore. Nelle ultime ore, si sarebbero intensificati i contatti con l’entourage dopo aver raggiunto l’accordo con la società piemontese.

Buongiorno-Napoli, proseguono i contatti: le ultimissime

Il Napoli è pronto a chiudere per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino lascerà il Piemonte per trasferirsi alla Corte del Vesuvio, dove ad attenderlo ci sarà Antonio Conte. Quest’ultimo, stravede per le qualità del giocatore e avrebbe deciso di puntare in modo concreto su di lui. Negli ultimissimi minuti, come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero nuovi contatti tra la società e l’entourage del calciatore. I dialoghi proseguiranno per cercare l’intesa definitiva sul contratto ed anche sui diritti di immagine.

Il difensore del Torino continua ad essere il primo obiettivo per la società azzurra. Infatti, il club partenopeo vorrebbe chiudere al più presto la parentesi per poi concentrarsi su altre questioni. Tra queste, ci sarebbe ovviamente quella legata a Khvicha Kvaratskhelia con il quale sono in corso dialoghi per un eventuale rinnovo. Infatti, l’esperto di mercato ha sottolineato anche la volontà del club azzurro di blindare il classe 2001 in vista dei prossimi anni.

La sessione di calciomercato è iniziata da poco, ma a Napoli è partita una vera e propria “corsa” per assicurarsi i calciatori migliori. La dirigenza azzurra lavora su più operazioni e prova a risolvere i “casi delicati” interni. Nelle prossime ore, sono attese novità importanti per l’affare legato ad Alessandro Buongiorno, ormai pronto ad unirsi ad Antonio Conte e non solo.