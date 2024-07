Buongiorno, Cairo frena l’entusiasmo in casa Napoli: il messaggio è molto forte!

Urbano Cairo interviene nella trattativa tra Buongiorno e il Napoli. Le parole del presidente granata.

Sono ore calde per il futuro di Alessandro Buongiorno. Il centrale del Torino è nel mirino del Napoli di De Laurentiis, il quale sta provando ad assecondare la richiesta di Antonio Conte. Quest’ultimo, stravede per le qualità del difensore centrale e a parer suo si tratterebbe dell’uomo giusto da cui ripartire. Infatti, il capitano granata è reduce da una stagione molto importante e sarebbe ormai pronto al salto di qualità.

Proprio in questa direzione starebbe lavorando il Napoli. Infatti, il club azzurro garantirebbe al calciatore un contratto importante in vista dei prossimi anni. Al momento, l’accordo con il giocatore non è stato però ancora raggiunto. Ciò nonostante, il DS Manna starebbe intensificando i contatti con il Torino per trovare l’accordo. Quest’ultimo, sarebbe arrivato nelle ultime ore sulla basse di un’offerta di ben 35 milioni di euro più 5 di bonus. A tal proposito, Urbano Cairo ha provato ad analizzare la situazione legata a tale operazione in uscita.

Buongiorno, Cairo scuote il Napoli: “Dovrò parlare prima con lui”

Nelle prossime ore verrà deciso il futuro di Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è reduce da una stagione molto positiva, grazie alla quale si è conquistato l’interesse di tante big. Fin dal primo momento, in pole c’è stato il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dopo l’avvento di Antonio Conte in Campania, la società ha deciso di spingere sempre più sull’affare in entrata. Nelle ultime ore, è intervenuto Urbano Cairo a margine della presentazione dei nuovi palinsesti di “La7” provando ad analizzare il tutto. Di seguito le sue parole.

“Buongiorno piace molto ed è seguito da più squadre. Io da quando è andato in Germania non l’ho più sentito se non per messaggi di incoraggiamento. Ovviamente prima di prendere qualsiasi decisione in merito al futuro di Buongiorno lo voglio incontrare per sapere da lui cosa pensa di questa situazione. L’interessamento fa piacere, ma prima di adottare qualsiasi decisione voglio parlare con lui e ascoltare le sue idee”.

Alessandro Buongiorno è rientrato da pochissimo dopo l’esperienza deludente in Germania. Il difensore non è mai sceso in campo con la maglia della Nazionale Italiana, neppure dopo la squalifica di Calafiori. A tal proposito, il calciatore è rientrato in Italia per un periodo di vacanze per poi decidere il proprio futuro. Infatti, nei prossimi giorni l’affare con il Napoli verrà fortemente indirizzato in una direzione o nell’altra.