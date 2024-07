“Alla Juve no”: Giuntoli allarga le braccia, il Napoli gongola per la decisione di Buongiorno

Alessandro Buongiorno ha rifiutato la Juventus e al Napoli non può che far piacere: gli ultimi dettagli della trattativa

Il Napoli sta entrando nella fase calda del suo mercato, provando a chiudere diversi acquisti già per il ritiro di Dimaro. Antonio Conte ha espresso la volontà di mettere a posto la difesa, che necessita di rinforzi dopo la pessima stagione conclusa al decimo posto da parte dei partenopei.

Mentre a centrocampo e in attacco ci sono giocatori rigenerabili, infatti, nel reparto difensivo il Napoli acquisterà almeno un paio di giocatori in grado di alzare il livello qualitativo della rosa. E nel mirino è finito anche Alessandro Buongiorno.

Alessandro Buongiorno è reduce dall’esperienza a Euro 2024, dove però non ha trovato spazio nell’Italia di Spalletti. Urbano Cairo sperava che giocasse e che lo facesse anche bene, in modo da alzare le richieste sul cartellino. Un po’ come è successo al Bologna con le splendide prestazioni da parte di Riccardo Calafiori.

Così non è stato e il Napoli sta provando a trovare l’accordo con il Torino per un affare complessivo tra parte fissa e bonus di 40 milioni di euro. Anche la Juventus si era fatta sotto per Buongiorno, ma la decisione del giocatore ha spiazzato i bianconeri.

Buongiorno ha rifiutato l’offerta della Juventus

L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ ha messo in evidenza che Buongiorno ha rifiutato l’offerta della Juventus: “‘Ma io non posso, io proprio non posso andare alla Juve. Ha cominciato a ripetere Alessandro già da quando Giuntoli ha discusso col suo procuratore, che anche ieri ha allargato le braccia e Giuntoli lo ha capito al volo. Lo stesso giocatore si è di nuovo confrontato con i vertici del Torino nella giornata di ieri“.

Prosegue il racconto: “‘Come faccio? Non posso. Già l’anno scorso aveva rifiutato la corte dell’Atalanta e oggi il torinese Buongiorno non può aprire le porte alla Juventus, ascoltando non solo il suo cuore, ma anche il cervello granata. Non se la sente di tradire se stesso, la sua storia, i suoi sentimenti, i tifosi granata. Per lui andare alla Juve sarebbe un tradimento“.

Una situazione che non può che ingolosire il Napoli nella trattativa. Per Buongiorno, accettare l’offerta dei partenopei non sarebbe un tradimento come invece può esserlo restare a Torino, ma cambiare maglia. Conte spera di averlo presto a disposizione, su di lui può costruire la difesa del Napoli 2024/25 che vuole tornare ai vertici della Serie A.