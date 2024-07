Tessmann-Napoli, l’annuncio di Molinaro: “Piace un po’ a tutti”

Il direttore tecnico del Venezia Cristian Molinaro ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’interesse del Napoli per Tessmann

Il Napoli prosegue la sua ricerca verso dei profili in grado di rinforzare la rosa in ogni reparto. La sensazione è che quello che verrà toccato di meno sarà il centrocampo, con le conferme di Anguissa e Lobotka e l’inserimento di Michael Folorunsho, che ha disputato una bellissima stagione al Verona.

Certo, resta da vedere se sul mercato si presenteranno delle occasioni da sfruttare e una di queste può essere Tanner Tessmann. Il centrocampista ha disputato un’ottima stagione al Venezia, dove ha conquistato anche la promozione in Serie A da assoluto protagonista. Sono ben 41 le presenze tra regular season e playoff, per un totale di 7 gol segnati e 3 assist.

Molinaro sottolinea l’interesse delle big per Tessmann

Cristian Molinaro, direttore tecnico del Venezia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’interesse delle big per Tessmann: “Lui piace un po’ a tutte, non solo al Napoli. Ad oggi ci sono state tante chiacchierate interlocutorie, è uno dei giocatori più talentuosi che abbiamo e ha mostrato una grande crescita“.

Molinaro ha poi sottolineato le qualità tecniche e fisiche di Tessmann, che tra l’altro ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Gli ultimi rumors di mercato riferiscono di un’offerta di circa 6 milioni di euro da parte dell’Inter. Il club nerazzurro ha dato anche disponibilità al Venezia di lasciare lì il centrocampista statunitense per quest’anno, in modo tale da permettergli di giocare con continuità.