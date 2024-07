“Rabiot al Napoli”: calciomercato, la reazione furiosa di De Laurentiis

Arriva una notizia che riguarda il calciomercato del Napoli, con Adrien Rabiot molto vicino al club azzurro: tutti i dettagli

Il mercato regala sempre tante storie da raccontare e tra queste c’è anche quella che riguarda Adrien Rabiot. Il Napoli in questo momento si trova con un centrocampo da rigenerare dopo la disastrosa stagione appena conclusa.

Quello che è chiaro è che il club partenopeo vuole rendere di nuovo imprescindibili Stanislav Lobotka e Frank Anguissa, sui quali si baserà il gioco di Antonio Conte nella prossima stagione. I partenopei, chiaramente, hanno bisogno della loro qualità ed entrambi sono ritenuti incedibili, a maggior ragione dopo l’addio di Piotr Zielinski a parametro zero.

C’è stato un tempo, però, in cui Adrien Rabiot poteva diventare un giocatore del Napoli. Oggi il centrocampista francese è ufficialmente svincolato, il suo contratto con la Juventus è scaduto lo scorso 30 giugno e ha già fatto sapere che prenderà una decisione sul suo futuro dopo Euro 2024.

Sono tanti i top club che hanno messo nel mirino Rabiot, che però non ha ancora trovato un accordo con alcuna squadra. Questo perché le richieste d’ingaggio, di almeno 10 milioni a stagione, inevitabilmente fanno spaventare anche le società più importanti. La Juve ha comunque avanzato la propria proposta.

Retroscena Napoli: come è sfumato il colpo Rabiot

A svelare il retroscena è stato il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio durante la trasmissione ‘Radio Goal’: “Rabiot è stato vicinissimo al Napoli, ma poi finì alla Juventus dopo il lavoro della madre che gli fa anche da agente. Nel 2018 mi dissero che De Laurentiis andò su tutte le furie, ricevette una telefonata di Giuntoli. Avevano chiuso per Rabiot, era tutto fatto per il suo arrivo a parametro zero, ma la madre fece saltare tutto. De Laurentiis divenne una furia, perché aveva saputo che sarebbe andato alla Juve a zero“.

Un retroscena davvero interessante, che dimostra come possa cambiare il mercato da un momento all’altro. Rabiot al Napoli sarebbe stata una gran bella storia, soprattutto per le qualità del centrocampista francese che ha rappresentato per anni il motore della Juventus. Ma si sa che non sempre le trattative vanno a buon fine, soprattutto quando ci sono di mezzo degli agenti spigolosi con cui trattare.

La madre di Rabiot, infatti, è famosa per il suo carattere molto particolare che ha portato il giocatore addirittura alla rottura con il PSG. E ora la Juve spera che non succeda la stessa cosa.