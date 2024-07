Osimhen, dall’Inghilterra il ribaltone sorprendente: ipotesi clamorosa per il futuro

Arrivano novità in merito a Victor Osimhen, attaccante che, così come confermato dallo stesso Antonio Conte nel giorno della sua presentazione, resta sulla lista dei partenti.

Per il Napoli che verrà, non dovrebbe esserci Victor Osimhen. Il condizionale è d’obbligo, se non fosse solo per il fatto che al momento manca una squadra che sia concretamente in trattativa con Aurelio De Laurentiis per la sua cessione. Ma per il suo addio ci sono pochi dubbi, stando a quelle che sono state le dichiarazioni di Antonio Conte nel giorno della sua presentazione ufficiale a Palazzo Reale, che ha parlato esplicitamente di accordi già presi in passato (sul suo addio, ndr). D’altronde, l’inserimento della maxi clausola nel rinnovo ponte siglato negli scorsi mesi è un indizio fin troppo evidente riguardo la partenza dell’ex nigeriano.

La priorità sarebbe quella di un avvento in Premier League, vero grande obiettivo da tempo del numero nove azzurro che, frattanto, sembra non dare peso alle voci provenienti dall’Arabia Saudita. La Saudi Pro League ci ha provato concretamente per il nigeriano, ma nella testa del diretto interessato c’è soltanto il campionato più importante del mondo.

Proprio dall’Inghilterra, arriva l’ultim’ora in merito all’attaccante del Napoli, per cui non si esclude un ritorno sulle sue tracce del Chelsea, club di cui Osimhen è stato sempre un grande estimatore, fin da piccolo.

Calciomercato Napoli, dall’Inghilterra rilanciano la pista Chelsea per Osimhen

Victor Osimhen al Chelsea? Le ultime voci provenienti dall’Inghilterra riaprono una traccia di calciomercato che, nelle ultime settimane, sembrava difatti collassata.

A fare il punto della situazione a tal riguardo è il tabloid britannico The Telegraph: secondo l’autorevole fonte, il Chelsea non avrebbe scartato a priori un assalto per l’attaccante del Napoli che, come detto anche in precedenza, resta comunque sull’uscio della porta, così come dimostrato dal rinnovo ponte (con tanto di clausola, ndr) firmato soltanto pochi mesi fa.

In particolare, stando alla medesima testata, il Chelsea potrebbe valutare il da farsi nel caso in cui dal Napoli dovessero arrivare segnali circa un possibile sconto sul cartellino. O, per meglio dire, sulla clausola rescissoria che, secondo le ultime informazioni, dovrebbe essere di circa 130 milioni di euro.

Una situazione, ovviamente, da seguire con la figura di Romelu Lukaku che, chissà, potrebbe rientrare nel discorso tra partenopei e londinesi nell’affare Osimhen. Bisognerà, inoltre, anche capire se effettivamente Aurelio De Laurentiis accetterà, effettivamente, di abbassare le proprie pretese per lasciar andare il suo attaccante.