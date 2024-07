“Non vede l’ora di lavorare con Conte”: notizia stupenda per il Napoli, di chi si tratta

Prende forma il nuovo Napoli di Antonio Conte, grande protagonista del nuovo corso del club partenopeo. Un calciatore non vede l’ora di lavorare con il tecnico leccese.

L’inizio della nuova stagione è ormai dietro l’angolo per il Napoli, a caccia di riscatto dopo un’annata disastrosa. Il mercato sembra dare ottime notizie ad Antonio Conte, tecnico a cui Aurelio De Laurentiis ha affidato la rinascita del suo club. In queste ore, Giovanni Manna è al lavoro per regalare i primi grandi colpi, con la difesa che al momento è il reparto su cui si sta intervenendo con decisione. Ma, oltre il mercato in entrata, molte riflessioni si stanno facendo sul mercato in uscita. Discorso, il medesimo, che non riguarderà alcuni dei calciatori attualmente presenti in organico, almeno nelle intenzioni dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale.

Da Khvicha Kvararskhelia a Giovanni Di Lorenzo, passando per Stanislav Lobotka: Conte traccia i suoi fedelissimi e tra di loro spicca anche il nome di Frank Zambo Anguissa. L’ex Fulham nelle scorse settimane è stato allettato da una proposta araba, ma il no di Conte sembra aver caricato a pallettoni il numero 99 azzurro, desideroso quanto prima di lavorare per il suo nuovo allenatore.

Ultimissime notizie Napoli, Anguissa freme per lavorare con Conte: la rivelazione

Frank Zambo Anguissa sarà una delle colonne del nuovo Napoli di Antonio Conte, che si pone come obiettivo la competitività fin da subito, per lasciarsi alle spalle un campionato, quello appena lasciatosi alle spalle, davvero deludente, anche per il centrocampista stesso.

A fare il punto della situazione a tal riguardo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport che, a proposito del calciatore di nazionalità del Camerun, ha scritto:

“Anguissa è in cerca di nuova fiducia, a fine stagione aveva sfiorato l’idea di ripartire dall’Arabia, poi Conte lo ha blindato, lui ha apprezzato e ora non vede l’ora di conoscerlo e ricominciare insieme. Lo farà accanto al compagno di sempre, Lobotka, con cui ha condiviso le ultime tre stagioni. Insieme sono perfetti e alle loro spalle stanno per formarsi le nuove coppie con gerarchie, almeno in partenza, che sembrano già chiare, in attesa del campo”.

Missione riscatto per Frank Zambo Anguissa che si sente motivato dopo che Antonio Conte lo ha, difatti, eletto come uno dei senatori dello spogliatoio azzurro per un nuovo ciclo che dovrà essere quello della ripartenza. E anche della rinascita, per quanto concerne l’ex Fulham.